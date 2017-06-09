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Новое пополнение
Около 300 младших специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы по призыву.
В квалификацию новобранцев входят до 40 военно-учетных специальностей, в т.ч. механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72БЗ, связисты и кодировщики, вожатые караульных и миннорозыскных служебных собак, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», а также специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».
В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Психологи соединения проводят специальное анкетирование и тестирование для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава.
В связи с тем, что военная служба будет проходить в условиях повышенной влажности и жаркого климата Абхазии, новобранцы пройдут тщательное медицинское обследование.
Пресс-служба Южного военного округа
Номер: 59
Выпуск: 3520
Рубрика: политика
Автор: Пресс-служба Южного военного округа