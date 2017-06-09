Новое пополнение

Около 300 младших специалистов, прошедших 3-месячную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ, прибыли на российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии для дальнейшего прохождения военной службы по призыву.

В квалификацию новобранцев входят до 40 военно-учетных специальностей, в т.ч. механики-водители и наводчики-операторы танков Т-72БЗ, связисты и кодировщики, вожатые караульных и миннорозыскных служебных собак, операторы-наводчики противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С», а также специалисты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

В настоящее время с прибывшим пополнением проводятся комплексные мероприятия по обустройству и вводу в строй. Психологи соединения проводят специальное анкетирование и тестирование для оценки важнейших психологических, психофизиологических и социально-психологических характеристик личного состава.

В связи с тем, что военная служба будет проходить в условиях повышенной влажности и жаркого климата Абхазии, новобранцы пройдут тщательное медицинское обследование.

Пресс-служба Южного военного округа

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Южного военного округа