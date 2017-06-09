ДЕВЯТЬ МГНОВЕНИЙ ЛЮБВИ

Многодетная семья: проблемы и благотворительность

В условиях сегодняшней жизни многодетность – это самый настоящий подвиг! И не только потому, что это связано с материальным благополучием, но ещё и потому, что из-за своего жестокосердия многодетность стала осуждаться. Люди, осуждающие многодетность, искренне считают, что для рождения ребёнка нужно для начала самим встать прочно на ноги, потом хотя бы одного ребёнка на ноги поставить, а для этого необходимы значительные средства. Однако вместе с тем была выявлена странная закономерность: чем лучше материальные и жилищные условия, тем чаще семья ограничивается рождением одного ребёнка.

О том, хорошо или плохо иметь несколько детей, спорят не одно десятилетие. Многодетные семьи ассоциируются как со счастливой семейной жизнью, так и с нищетой, беспросветностью, лишениями. Сегодня многодетная семья – это особый мир. Да, в Абхазии их процент невелик. Но они есть и пока остаются одной из самых уязвимых категорий населения. И это несмотря на то, что эти семьи имеют какие-то льготы и пособия. Разумеется, решать вопрос о количестве детей могут только сами супруги, но счастлива лишь та семья, в которой каждый ребёнок – желанный.

Именно с такими проблемами и столкнулась семья из пригородного села Сухумского района, в которой девять детей. Имена и фамилию этой семьи они попросили не называть. И вот почему. Несколько лет назад в нашей газете была публикация об этой семье. Я решила поинтересоваться, что изменилось у них с тех пор. Вначале мне показалось, что здесь журналистам не рады. Младшие недоуменно рассматривали незнакомую посетительницу. А старшая девочка взволнованно сказала: «Мы не хотим, чтобы о нас писали или показывали по телевизору. Наши трудности – это наши проблемы, мы не хотим их афишировать».

Оценив обстановку, я приложила все усилия, чтобы разговорить 40-летнюю маму. В глазах этой молодой женщины были и тревога, и грусть, и радость.

– Вы не подумайте ничего плохого, – сказала она. – Старшие девочки просто стесняются, над ними в школе смеются... Меня огорчает непонимание окружающих людей, многие смотрят на нас, как на инопланетян, осуждают. Но как можно осуждать за любовь к детям?

Жаль, что мы так быстро забыли, что у наших предков большие, или, как теперь говорят, многодетные, семьи были нормой, а бездетность считалась пороком и предметом поношения. Теперь же мы придумываем семейные детские дома, отправляем лишних детей на усыновление за границу, а тех, кто вопреки экономическим и финансовым бурям рожает и воспитывает детей, считаем чудаками.

– Мы благодарны вашей газете за помощь, – продолжает многодетная мать. – После вашей статьи на нас обратили внимание. Государственные структуры выделили деньги, стройматериалы на ремонт дома и крыши. Благотворительные организации оказали помощь: купили нам мебель, бытовую технику.

Я считаю, что рассказывать о таких семьях нужно, так как они являются ярким примером не только многодетных семей, но и демографического развития нашего государства.

Не испугали невзгоды и тяготы войны 1992-1993 годов молодых из села Лыхны Гудаутского района, когда они решили пожениться. Он воевал в батальоне «Горец», однако нашёл силы и время взять в жёны 17-летнюю односельчанку и создать семью в тяжёлое военное время. Немало лишений и трудностей испытывала молодая семья до получения в 1998 году квартиры в Новом районе Сухума, которую выделило государство. К тому времени в семье уже было двое детей. Но затем одна за другой появились ещё семь девочек. Сколько мужества, выносливости, терпения и мудрости должно было быть в этой молодой женщине, чтобы решиться на такой шаг. За эти годы у неё выработалась психологическая устойчивость к различным жизненным стрессам. Трудности она воспринимала стойко, так как в их семье все приоритеты были уже расставлены в пользу детей.

– Я благодарна руководству нашей страны, сотрудникам службы соцобеспечения Администрации Сухума, которые не оставляли нас наедине с проблемами. Ни одно наше обращение не оставалось без ответа. Нам оказывали материальную помощь, выделяли бытовую технику, одежду, обувь. Но сами понимаете, жить в двухкомнатной квартире семье из 11 человек становилось невыносимо. Поэтому, когда подвернулся случай купить небольшой бельэтажный дом в селе Сухумского района, мы опять обратились к правительству за помощью. И на сей раз нам тоже не отказали. К нашим сбережениям добавили выделенные нам 100 тысяч рублей, и мы купили дом. Муж работает на различных строительных работах, а в промежутках старается привести в порядок двор и дом. Но проблем всё равно становится всё больше. Некоторые люди осуждают нас, мол, нарожали детей, а условий для этого нет. Но мы стараемся как можем...

Слушая эту женщину, я почувствовала, что её беспокоит ещё и какая-то физическая боль. Она молчала, но потом призналась, что из-за частых родов у неё появился тромбофлебит, и ей трудно ходить. А к врачам обратиться некогда, не до себя... дети! Оказывается, у старшей дочери в детстве был тяжёлый ожог, и с тех пор она постоянно болеет, часто теряет сознание. Из-за болезни она не ходила в школу. Недавно врачи поставили ей диагноз: псевдоэпилептический синдром на фоне выраженного невротического расстройства, фобический синдром. Она нуждается в лечении. Вот и приходится матери оставлять младших на старших и ходить по врачам. Но лечение обходится очень дорого, а денег не хватает. Так что тут не до своих болезней...

– Есть сегодня и такие люди, которые считают, что дети – это средство для наживы, – сетует многодетная мать. – Мол, нарожали, чтобы не работать, сидеть у государства на шее. Слушать такое очень обидно. Те люди, которые так говорят, даже не представляют, как это трудно – воспитывать девятерых детей. Надо прививать им порядочность, трудолюбие. А школа, уроки?! Дети очень быстро вырастают из одежды. Об обуви я уже молчу. На всё это средств не хватает. Вот и решили переехать в село, чтоб земля помогла нам прокормиться. Я никого не хочу обвинять, я просто хочу, чтобы люди поняли и прониклись проблемами многодетных семей, чтобы о нас не думали плохо. Я очень люблю своих детей и хочу, чтобы они жили в обществе, в котором слова «милосердие», «доброта» и «сочувствие» стояли бы всегда на первом месте.

В доме, куда переселилась эта семья, три комнаты, кухня и подвал, но всё требует капитального ремонта. Несмотря на трудности дети ухожены и опрятно одеты.

В мой прошлый приезд я познакомилась с главой этого семейства. Он выходил из машины, которую помог приобрести его боевой друг.

– Эта машина нас кормит, – сказал он. – С её помощью решаем много проблем. Однако иногда и не справляемся. Спасибо правительству, помогают. Ежемесячно получаем пособие на детей. Выделили деньги на покупку дома, подарили двухкамерный холодильник, телевизор. Своими силами хочу подвести воду к дому, поставлю бак и водонагреватель. Что смогу, буду делать своими руками. Мне не привыкать, работать я люблю. К счастью, дети наши непривередливые. Мы любим друг друга, стараемся не огорчать никого, довольствуемся тем, что Бог послал.

В наше время воспитать умных, послушных, образованных детей, которые в будущем станут достойными гражданами своего Отечества, – это труд ежедневный и ежечасный, к которому способны немногие наши женщины. Здесь не помогут ни образование, ни гениальные способности. Только терпение и любовь материнского сердца.

И всё-таки многодетная семья – это здорово. Ведь каждый следующий ребёнок – это новая радость, удивительное открытие. Существует общеизвестное представление о смысле нашей жизни, которое сводится к необходимости сделать что-то доброе, что-то после себя оставить – написать книгу, посадить дерево, построить дом... Так вот, ребёнок – это продолжение нас. Это – главное.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ