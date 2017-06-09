РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ – ФОРПОСТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ В ЗАКАВКАЗЬЕ И ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ

Свое выступление хочу начать с цитирования слов Первого Президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба в его интервью корреспонденту журнала «РФ сегодня» Сергею Арутюнову.

«Я хотел бы особо подчеркнуть, что главного гаранта мира и стабильности в регионе мы видим в лице России. Кроме того, экономика Абхазии всегда была ориентирована на Россию, а не на Грузию. Самые близкие нам народы живут на Северном Кавказе и юге России. Эти факторы и определяют стремление Абхазии сохранить общее с Россией политическое, экономическое и культурное пространство. В перспективе мы надеемся установить с Россией стратегические отношения, которые, по нашим представлениям, заключаются в следующем: Абхазия, оставаясь субъектом международного права, совместно с Россией определяет свою внешнюю и оборонную политику, находится с Россией в валютном и таможенном союзе, осуществляет совместную охрану границы.

В действительности вектор политики Грузии давно определился, и он ориентирован на сближение с Западом и интеграцию в структуры НАТО. Под эту политику идут очень серьезные инвестиции. В настоящее время практически все механизмы, обеспечивающие функционирование Грузинского государства, находятся под контролем стран, входящих в Североатлантический альянс.

По существу же, внешнеполитический курс Грузии не изменится, так как в его определении участвуют гораздо более мощные силы, чем грузинские власти, кем бы они ни были представлены».

23 года прошло после победы Абхазии над Грузией!

По состоянию на сегодняшний день, Грузия отказывается подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы в отношении Абхазии, кроме того, она не соглашается принять совместное заявление о приверженности к неприменению силы.

Единственной площадкой для диалога являются Женевские дискуссии по вопросу безопасности и стабильности в Закавказье. Обсуждение ведется в формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гуманитарной проблематике.

Министерствами иностранных дел Республики Абхазия и Российской Федерации в рамках этого международного механизма регулярно поднимаются ключевые вопросы по обозначенным темам, но в ответ Грузия и ее кураторы активно ведут информационную войну против Абхазии и Южной Осетии, делается все для максимальной международной изоляции нашего государства, происходит грубое нарушение прав человека на свободу передвижения, отказ в выдаче виз, срыв гуманитарных, культурных и спортивных мероприятий, в которых участвуют представители Абхазии, все остается вне поля зрения европейской и мировой дипломатии.

Особо хочу подчеркнуть, что уже 23 года как большинство стран мирового сообщества находится в плену собственных иллюзий, продолжая поддерживать тезис о территориальной целостности Грузии, отстаивая таким образом давно несуществующие политические реалии. Вызывает возмущение тот факт, что европейские структуры оказываются глухи и слепы к официальным обращениям представителей Республики Абхазия и многочисленным проблемам, характерным для граждан Абхазии.

Все силы брошены, чтобы оправдать свои действия по расширению военного сотрудничества властями Грузии и руководством НАТО по указанию США с целью подать мировому сообществу вымышленную информацию по сдерживанию оккупационной политики России в регионе.

Какова же сейчас ситуация вокруг Причерноморья? Идет большая стратегическая игра.

В 90-х годах в стратегических планах евроинтеграторов находится создание Евроатлантического Причерноморья – «большого Черноморского региона».

Согласно замыслу, под этим брендом должны распространиться демократические институты (в том числе ЕС и НАТО) и стандарты евроатлантического сообщества с западного на восточное побережье Чёрного моря, охватив бывшие советские республики Закавказья. Конечной целью является трансформация всего региона, и привязка Причерноморья к Западу как метрополии. Все это задумано с целью стратегического укрепления западных позиций в южных границах перед лицом Ближнего Востока аналогично тому, как Центральная и Восточная Европа создала буфер между Западом и Россией. Россия выступает против таких планов Запада, рассматривая их как способ ущемления своих стратегических интересов в регионе.

Следует особо отметить, что из всех прилегающих к Чёрному морю стран (Абхазия, Россия, Турция, Румыния, Грузия, Украина, Болгария) – независимость Республики Абхазия признала только Российская Федерация.

Действующими членами НАТО являются Турция, Болгария и Румыния. Грузия и Украина стремятся попасть в этот блок.

Особо следует отметить последнюю активизацию присутствия НАТО в Черноморском регионе. 16 февраля 2017 года министры обороны стран-членов НАТО приняли решение об усилении военно-морского присутствия в Черном море, что «предполагает активизацию усилий и сбор сведений о ситуации в регионе», – заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

В ответ на это заявление Президент России Владимир Путин подчеркнул, что впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для альянса, а ее сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно и раньше проводилось, но вот теперь нашли другое, более, как им кажется, серьезное обоснование».

Президент России Владимир Путин отметил, что страны-участницы альянса постоянно провоцируют Россию и стремятся втянуть ее в конфронтацию, вмешиваясь во внутренние дела страны.

Между тем правительство Грузии на заседании 13 апреля 2017 года утвердило новую стратегию коммуникации по вопросам вступления в Евросоюз и НАТО на 2017-2020 годы.

Цель стратегии – объективное и полное информирование населения Грузии о реформах, осуществляемых правительством на пути к членству в ЕС и НАТО, а также увеличение поддержки Грузии со стороны стран – членов Евросоюза и альянса.

Руководство Грузии, США и НАТО отказывается признавать все заключенные договоры между Россией и Абхазией и считают их нарушением суверенитета и территориальной целостности Грузии. Не признают они и результатов законных президентских и парламентских выборов, тем самым ими игнорируется конституционное волеизъявление народа Абхазии.

Все эти факторы активного расширения военного присутствия альянса в Черноморском регионе и появление инфраструктуры НАТО в Грузии создают серьезную напряженность и несут прямую угрозу национальной безопасности Абхазии и России.

Хочу особо подчеркнуть, что недавний визит в Абхазию министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова был гневно воспринят руководством Грузии. В очередной раз оно заявило о нарушении «территориальной целостности Грузии».

На открытии нового здания Посольства России в Абхазии Президент Абхазии Рауль Хаджимба в своем выступлении подчеркнул, что «развитие и укрепление отношений с Российской Федерацией – это не просто главное и ключевое направление внешней политики Абхазии. Это жизненная необходимость для нашего народа, который благодарен России за признание Абхазии в качестве суверенного и независимого государства, за содействие обеспечению безопасности и социально-экономического развития нашей страны. Мы готовы к дальнейшим шагам по активизации совместной работы по конкретным положениям Договора, интенсификации сотрудничества в сфере обороны и безопасности, скоординированной внешней политики, социально-экономического и гуманитарного развития».

После прошедших переговоров Президента Абхазии Рауля Хаджимба и главы МИД России Сергея Лаврова, стороны обсудили широкий спектр вопросов повестки двустороннего абхазо-российского сотрудничества.

Сергей Лавров отметил, что безопасность Республики Абхазия самым надежным образом обеспечена и гарантирована теми отношениями, которые закреплены межгосударственным договором Российской Федерации с Республикой Абхазия. И теми конкретными мерами, которые Вооруженные силы Российской Федерации в сотрудничестве с Вооруженными силами Республики Абхазия предпринимают для обеспечения повседневной гарантии неповторения каких-либо агрессивных поползновений извне.

В заключение хочу подчеркнуть, что абхазо-российское сотрудничество в сфере безопасности обеспечивает сохранение военного баланса, и сдерживание военного присутствия НАТО, а также создает в лице Абхазии надежный форпост стратегических интересов России в Закавказье и Черноморском регионе.

К. СЕПЯН, преподаватель кафедры АГУ «История и теория международных отношений»

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: К. СЕПЯН, преподаватель кафедры АГУ «История и теория международных отношений»