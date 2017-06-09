8 ИЮНЯ – ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

8 июня – День социального работника, профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. Важнейшим направлением деятельности Министерства труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия является социальная поддержка нуждающихся граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особая поддержка оказывается гражданам пожилого возраста и инвалидам, по различным причинам оставшимся одинокими, немощными, не способными самостоятельно себя обслуживать. При Министерстве осуществляется программа «Помощь на дому», которая функционирует во всех районах Республики Абхазия.

Среди 160 граждан, обслуживаемых по этой программе, есть люди, полностью утратившие способность к самообслуживанию, оторванные от общества. Единственные, кто связывает их с внешним миром, – это социальные работники, которые регулярно посещают их, оказывая не только социально-бытовые услуги, но и моральную поддержку. Более двадцати лет социальные работники Цицина Чкадуа, Валентина Кудланова, Марина Ломия, Людмила Романова делают всё возможное, чтобы их подопечные не чувствовали себя одинокими, брошенными.

И сами подопечные с большой теплотой и благодарностью отзываются о своих социальных работниках за их внимание, чуткое отношение к ним. Например, Ж.Чаргейшвили и В.Елсукова с огромной любовью рассказали о Цицине Чкадуа, которая стала для них родным человеком. Она ежедневно, несмотря на большую нагрузку и усталость, выполнит все поручения, терпеливо выслушает их и идёт к остальным подопечным, а их у неё пятеро. С особой благодарностью подопечные отзываются об Инне Азаровой, которая на протяжении двадцати лет возглавляет Ткуарчалское отделение программы «Помощь на дому», контролирует работу социальных работников и проявляет внимание к людям, нуждающимся в заботе.

Министерство труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: обществоАвтор: Министерство труда, занятости и социального обеспечения Республики Абхазия