СПИКЕРУ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА КВАРЧИЯ В.Е.

Уважаемый Валерий Ермейович!

Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., обращаемся к Вам с просьбой увековечить значимые события в новейшей истории Абхазии.

Отечественная война в Абхазии, как известно, закончилась 30 сентября 1993 года, когда бойцы Абхазской армии с боями дошли до восточной границы Республики Абхазия по реке Ингур, освободили страну от грузинского агрессора и водрузили Знамя Победы.

Для нас, ветеранов, день 30 сентября является святым днем. На пути к этой Великой Победе, который длился более года, мы теряли на полях сражений своих боевых друзей, умирали и выживали. День Победы – это главный праздник в истории современной Абхазии.

В связи с вышеизложенным просим Вас вынести на рассмотрение сессии Парламента вопрос о признании 30 сентября Днем Победы в Великой Отечественной войне народа Абхазии 1992-93 гг.

Также мы обращаемся к Вам с тем, чтобы определить День Независимости Абхазии отдельной датой.

И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА» ,

А.КВИЦИНИЯ, председатель ПП «Амцахара»

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА» , А.КВИЦИНИЯ, председатель ПП «Амцахара»