ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РА

7 июня состоялась пресс-конференция Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

Глава государства ответил на широкий круг вопросов, касающихся политической и экономической ситуации в стране, подготовки к курортному сезону.

Президент ответил на вопрос, касающийся приоритетных проектов Инвестпрограммы. Он напомнил, что предпочтение отдается мероприятиям, в результате которых появятся рабочие места, предприятия, способствующие росту бюджетных доходов.

(Материал о пресс-конференции читайте в следующем номере)

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс