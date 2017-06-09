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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РА 09.06.2017

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РА

7 июня состоялась пресс-конференция Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба.

Глава государства ответил на широкий круг вопросов, касающихся политической и экономической ситуации в стране, подготовки к курортному сезону.

Президент ответил на вопрос, касающийся приоритетных проектов Инвестпрограммы. Он напомнил, что предпочтение отдается мероприятиям, в результате которых появятся рабочие места, предприятия, способствующие росту бюджетных доходов.

(Материал о пресс-конференции читайте в следующем номере)


Номер:  59
Выпуск:  3520
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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