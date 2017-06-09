ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНЫЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ…

На заседании Кабинета Министров РА во вторник 6 июня были рассмотрены 33 вопроса. Три вопроса из 36, включенных в повестку, были отправлены на доработку. Ведущий заседание Премьер-министр Беслан Барциц представил коллегам нового министра здравоохранения. На эту должность Тамаз Цахнакия, прежде занимавший пост заместителя министра, был назначен накануне. Премьер-министр поблагодарил за проделанную работу пожелавшего вернуться к врачебной практике Андзора Гоова.

Затем собравшиеся приступили к обсуждению вопросов повестки дня. Утвердили порядок постановки на налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если прежде Министерство по налогам и сборам руководствовалось в этом внутренней инструкцией, то отныне регулировать процесс будет документ, утвержденный Кабинетом Министров. В нем будет прописан предельный срок рассмотрения пакета документов при постановке на налоговый учет, выдача и замена бланка ИНН. На всей территории Абхазии вводится единый номер налогоплательщика. Первый раз документы выдаются бесплатно. Замена бланков ИНН начнется 1 июля и завершится 1 декабря текущего года. Был утвержден также временный порядок учета расходов при определении налогооблагаемых доходов индивидуальных предпринимателей.

Правительство утвердило «Положение о лицензировании оценочной деятельности» в новой редакции и соответствующие бланки. Необходимость в этом, по словам представлявшего проект председателя Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанга Пипия, возникла в связи с истечением срока действия лицензий, выданных независимым компаниям, которые и занимаются оценкой.

Утвердили члены КМ и «Положение о порядке лицензирования производства, экспорта, импорта и реализации средств фитосанитарного назначения». В список средств входят химические и биологические препараты, используемые для защиты растений. Как заметил замминистра сельского хозяйства Владимир Дауров, «контроля за лицензированием этого вида деятельности как такового нет, а ведь во многих случаях речь идет о ядохимикатах, неправильное применение которых несет угрозу жизни граждан». Сообщил заместитель министра и о том, что в Абхазии есть люди, готовые взять на себя производство таких препаратов на территории республики (вместо закупаемых. – Ю.С.).

Правительство рассмотрело весьма щепетильный вопрос, инициированный и подготовленный Министерством здравоохранения. Суть его в следующем: нередки случаи, когда из выделенных онкологическим больным препаратов (в частности для обезболивания) некоторая часть после, увы, ухода больных из жизни остается невостребованной. И если раньше эти дорогостоящие и так необходимые другим больным людям препараты утилизировались, то отныне после возвращения в Министерство здравоохранения, если не истек срок действия и целостность упаковки не нарушена, они будут перераспределяться другим нуждающимся в них людям. Кабинет Министров поддержал проект. Таким образом действие абзаца 3 пункта 1.2 главы I Приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров от 30 декабря 2013 г., № 177 «О порядке уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» приостановлено.

По решению КМ внесены изменения в «Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением КМ от 27 декабря 2006 года, № 297. В соответствии с этим изменением, с 1 июля начнется выплата пособий по уходу за ребенком до полутора лет в сумме три тысячи рублей, независимо от количества детей в семье. Председатель Фонда социального страхования Амиран Какалия уточнил, что в истекшем 2016 году были выплачены единовременные пособия 647 женщинам (на это были израсходованы 8 млн рублей): «В этом году было заложено 18 млн рублей, так что увеличение суммы пособия считаем необходимым и оправданным».

Принято было на заседании Правительства и Распоряжение «О компенсационных выплатах вкладчикам Сберегательного банка РА в 2017 г.». В соответствии с этим Распоряжением, для компенсационных выплат определенной категории граждан, внесших вклады 14 августа 1992 г. и прошедших регистрацию, выделено 20 млн рублей.

Был также решен вопрос о выплате из Республиканского бюджета ежемесячного пособия в размере 10 тысяч рублей тяжелобольным и нуждающимся в постороннем уходе инвалидам I группы (критерий «а») Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. Чичико Кварандзия, Владимиру Хагба, Соломону Квициния и Игорю Тарнава.

– За каждого из них ходатайствовали Ассоциация инвалидов, местные органы власти и специальная комиссия, – подчеркнул Премьер-министр.

В связи с невозвратными потерями в рядах Союза журналистов Республики Абхазия был уточнен список тех действующих членов Союза, которые одновременно являются членами Союза журналистов СССР и получают ежемесячное пособие по 2 тысячи рублей. Был утвержден уточненный список из 29 человек.

На заседании также были утверждены составы коллегий Министерства по налогам и сборам и Министерства труда, занятости и социального обеспечения РА, структура и штатное расписание Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания», а также размеры ассигнований на 2017 год и предельная численность сотрудников министерств юстиции, образования и науки, по курортам и туризму, госкомитетов по молодежной политике, физической культуре и спорту, Госуправления связи и массовых коммуникаций, Управления капитального строительства, госуправлений по транспорту, лесного хозяйства, по строительству и архитектуре, Госинспекции по карантину растений.

Далее КМ рассмотрел вопросы, касающиеся выделения земельных участков под строительство санаторно-курортных объектов и перевода земли из категории сельскохозяйственного назначения в категорию «земли рекреационного назначения».

Премьер-министр Б. Барциц пригласил на заседание руководителей администраций районов, на территориях которых планируется строительство.

На заседании рассматривались и другие вопросы.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 59Выпуск: 3520Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА