ПОДВИГИ НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ!

Они сражались за Родину

В очередной ли День Победы в Великой Отечественной войне, в день ли ее начала, да и вообще, в любой день надо помнить о тех, кто воевал, кто нам подарил мир. Многие защитники навсегда остались лежать на полях сражений, другие пропали без вести, а те, кому повезло больше, вернулись домой. Безусловно, все они для нас являются героями. И у каждого из них – своя история. Одна из них, на мой взгляд, вызывает особый интерес. Ее рассказал мне сосед Владимир Жиба, которому сейчас идет 78-й год. Я со своей стороны постараюсь передать ее. Речь идет о двоюродном брате Владимира Жиба – Григории Габния, сыне его родной тети Шамины Жиба. Отец Григория – Константин Габния умер, когда Гриша был еще младенцем. И всю свою жизнь Шамина посвятила единственному сыну. Григорий учился в Сухумской горской школе. Окончив ее успешно, поступил в педагогический техникум. После начинает работать в родной Джирхуской школе преподавателем истории.

В 1938 году Григория призывают в ряды Советской армии. Шамина упрашивала военного комиссара не забирать ее единственного сына в армию. Но Григорий пошел служить – долг перед Родиной оказался для него превыше всего.

Григорий проходил военную службу в городе Львове. Именно здесь его и застала Великая Отечественная война. Григорий Константинович, как и все его однополчане, взялся за оружие. По словам моего рассказчика Владимира Жиба, группе, в которую входил Григорий Габния, было дано задание: всю технику танкового завода, расположенного здесь, эшелонами вывезти на Урал, так как в планы немецких оккупантов входило завладеть заводом и использовать технику против Советской армии. Это была грандиозная по своим масштабам операция. Передислокация основных производительных сил с театра военных действий в тыл была вызвана необходимостью их сохранения и дальнейшего использования в войне с фашистской Германией.

Задача была не из легких, так как тяжелой техники было много, а немецкие войска стремительно приближались. Все же группе удалось выполнить поставленную задачу. На эшелонах вся танковая техника была отправлена на Урал. А последним эшелоном Григорий, его командир и еще несколько человек из группы тоже выехали из города, сопровождая ценный груз. Однако по дороге они столкнулись с фашистами. Одной небольшой группе было тяжело противостоять врагу, и потому они стали просить дополнительные силы у своего руководства. Но, к сожалению, помощи не было, пришел приказ, чтобы они сами себя защищали. Группа бойцов, в которую входил Григорий Габния, отчаянно защищали себя и груз. Им успешно удалось отправить последний эшелон с бронетехникой.

Один украинский боец, входивший в эту группу, попросился отлучиться ненадолго домой, так как именно в тех местах проживала его мать. Командир пожалел солдата и отпустил. Но не прошло и нескольких часов, как немецкие солдаты окружили их и взяли всех в плен. Тот украинский солдат оказался предателем своих однополчан.

Григория Габния, его командира, других солдат отправили в Германию, в концлагерь. Пленные по настроению немцев узнавали, как идут дела, на чьей стороне преимущество. В первый год плена немцы были в настроении, ликовали, но потом все изменилось. Тогда советские пленные понимали, что удача на их стороне. За месяц до окончания войны Григория Габния и его командира перевели в Освенцим. Их не раз приговаривали к смерти. Однако что-то помогало им. Среди надзирателей чувствовалась напряженная атмосфера, явно чем-то они были обеспокоены. Однажды утром пленные заметили, что нет ни одного надзирателя, как-будто их смыло водой. В чем причина – никто не знал. Так и находились они в лагере несколько дней. Затем снесли ограду концлагеря и вышли в город. Григорий и его командир вошли в один многоэтажный дом и постучались в первую попавшуюся дверь. Открывшую дверь женщину Григорий на немецком языке попросил о помощи. Женщина, выслушав его, позвала мужа. Но вот чудо! Григорий не верил своим ушам, она звала мужа на абхазском языке. Как оказалось, Григорий попал к семье Кецба. В свое время, а именно в период махаджирства, семья Кецба была выслана из Абхазии в Турцию. Оттуда они переехали жить в Германию. Григория и его командира встретили радушно, напоили, накормили, дали необходимые вещи.

После окончания Великой Отечественной войны все пленные из концлагерей были освобождены. Однако Сталин издал указ о том, чтобы их считать предателями и подвергнуть наказаниям: от репрессий вплоть до расстрела. Это вызвало большое беспокойство. Однако командир предположил, что они попали в плен после того, как выполнили данное им задание, равное по своей значимости большим битвам Второй мировой войны. Так оно и случилось. Григорий Габния возвратился домой. Мать его Шамина, за все это время не знавшая ничего о судьбе сына, уже потеряла всякую надежду вновь увидеть его. Так как она оставалась дома одна, у нее находился тогда пятилетний племянник Владимир Жиба, т.е. мой рассказчик. Он вспоминает, как его тетя каждую ночь перед сном молилась за своего сына, и он поддерживал ее словами «Аминь». И вот однажды ночью кто-то позвал хозяйку. Шамина, дрожа, вышла, боясь, что ей принесли печальную весть. И тут она услышала: «Мама, твой сын вернулся!». Чтобы донести эту радость до родственников, пятилетний Владимир Жиба один отправился из Джирхуа в Мгудзырхуа. Мирная жизнь Григория Габния стала налаживаться, он продолжил свою работу в школе.

Спустя некоторое время к нему обратились представители военного комиссариата, которые в весьма грубой форме упрекнули его в том, что он был в плену, и даже пригрозили Григорию расправой. Тогда Григорий отправил письмо своему другу-командиру в Москву, где изложил всю ситуацию.

Уже через некоторое время представители военного комиссариата опять вызвали Григория в военкомат. Извинившись, они вручили ему орден Отечественной войны II степени.

Григорий Габния создал семью, со своей супругой Фардосией Купалба воспитал пятерых детей – двоих сыновей и трех дочерей. Григорий Габния 43 года проработал преподавателем истории в Джирхуской средней школе. Из них 20 лет был директором. Не раз избирался депутатом в местные органы самоуправления. А последние годы своей жизни был членом Совета старейшин села Джирхуа. В 2004 году ветеран ВОВ Григорий Константинович Габния ушел из жизни.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне внуки ветерана приняли участие в марше Бессмертного полка в Москве. Они свято чтят память своего деда.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»