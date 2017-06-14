ПРОЯВЛЕНИЕ ВЗАИМНОГО ИНТЕРЕСА

Делегация Республики Абхазия в составе замминистра иностранных дел Кана Тания, президента Торгово-промышленной палаты Геннадия Гагулия, мэра города Сухума Адгура Харазия и вице-президента ТПП Тамилы Мерцхулава посетила итальянский город Бари – столицу региона Апулия.

В рамках деловой поездки в региональном офисе Конфедерации сельского хозяйства Италии (CIA) состоялась презентация Представительства Торгово-промышленной палаты Абхазии в Италии, ранее зарегистрированного в официальных органах этого государства. Директором Представительства назначен Вито Гриттани, который одновременно является представителем МИД Абхазии в Италии на общественных началах.

Напомним, что сотрудничество палаты с итальянскими коллегами началось два года назад, когда ТПП впервые участвовала в туристической выставке «Фьера-дель-Леванте» в Бари.

Далее участникам презентации был показан фильм об Абхазии, который вызвал неподдельный интерес. В его просмотре приняли участие более 40 членов Конфедерации сельского хозяйства Италии (CIA), а также представители предпринимательских кругов региона.

После просмотра фильма президент ТПП Геннадий Гагулия рассказал об экономическом потенциале Абхазии, о перспективе развития ряда отраслей.

– Мы рассчитываем на дружбу между нашими странами. Необходимо установить прямые отношения с Италией, убрав таким образом посредничество, которое на протяжении десятилетий влияет на импорт «Made in Italy», – сказал Геннадий Гагулия.

– Мы хотим построить все, что возможно построить между двумя государствами, нацеленными на мирное развитие и взаимное сотрудничество. Вы спросите, почему нам интересна именно Италия? Потому, что ваша технология занимает передовую позицию в сельскохозяйственной отрасли. Нам будет чрезвычайно полезен ваш богатый опыт по привлечению туристов, мы многое можем у вас перенять, – заключил президент ТПП РА.

В свою очередь замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания призвал предпринимателей и сельхозпроизводителей Апулии не бояться вкладывать в экономику РА.

– Одним из наших приоритетов является привлечение иностранных капиталовложений с помощью Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. На правительственном уровне мы готовы дать максимальную поддержку всем инициативам в нашей республике с полным освобождением от налогов на определенный период, – сказал он.

В ответ итальянская сторона поделилась своим 35-летним опытом развития агротуризма. Обсуждались и возможности взаимного сотрудничества на долгосрочную перспективу и вопрос ответного визита итальянских коллег в Абхазию.

Затем состоялось подписание протокола о намерениях между мэриями городов Сухума и Санта-Мария-дель-Чедро (город в провинции Козенцы) с целью поощрения культурного обмена, развития торговли, туризма, отношений в области бизнеса и предпринимательства. Посредником подписания этого документа выступили Министерство иностранных дел Республики Абхазия и созданная ранее МИД РА Ассоциация «Европа – Абхазия».

После презентации ТПП РА организовала приём для всех присутствующих, во время которого гостям была предложены абхазская ликеро-водочная продукция, сыры, аджинджухи и многое другое. Итальянские предприниматели, знающие толк в производстве вин, высоко оценили абхазское вино «Атауад» и «Ашта Лаша», производимые ООО «Вина и воды Абхазии».

Визит абхазской делегации не остался незамеченным и нашел отражение на страницах местных газет. По сути своей информация в статьях примерно одинаковая, поэтому мы постарались выбрать наиболее интересные моменты.

К примеру, итальянское издание «SPUTNIK» 2 мая опубликовало статью под заголовком «Сельское хозяйство и туризм: договор между Апулией и Абхазией».

В ней, в частности, говорится: Вице-президент Конфедерации сельского хозяйства Апулии Джанни Д’амико считает, что совместный договор между сторонами предусматривает обмен опытом в производстве характерной для обеих республик сельхозпродукции.

– Эта встреча была весьма интересной и плодотворной. В Абхазии выращивают много сельхозпродуктов, похожих на наши, таких как виноград, фрукты, табак, и, безусловно, будут соглашения, которые приведут к плодотворному сотрудничеству и обмену опытом, инновациями, особенно в транспорте и в сельскохозяйственной технике. Кроме того, наш опыт в туристической области и особенно в сфере агротуризма может послужить отличным началом для улучшения ресурсов в Абхазии, – считает Джанни Д’амико.

Стоит отметить, что в статье приводится информация о том, какими странами признана Абхазия, дата провозглашения ее независимости 23 июля 1992 года и то, что в том же году началась война с Грузией. Что касается экономики нашей республики, то издание отмечает, что она основана на сельском хозяйстве, добыче антрацита и в последние годы наблюдается рост туризма.

В свою очередь, газета «CosmoPolis» 30 апреля опубликовала статью «Апулия и Абхазия: мост между Средиземным и Черным морями». В ней говорится, что делегация Республики Абхазии прибыла в Апулию в сопровождении Вито Гриттани, который является представителем МИД РА.

– Эта встреча представляет собой превосходную возможность для составления плана развития партнерства и возможности поделиться стратегическим опытом, не столько с точки зрения торговли, но и с точки зрения передачи ноу-хау технологий, – считает региональный директор сельскохозяйственного комитета Апулии Данило Лолатт.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА