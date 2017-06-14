ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТ АБХАЗИИ

Во время недавней поездки в Москву Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил скачки на приз Президента Российской Федерации на Центральном московском ипподроме.

При содействии Федерации конного спорта Абхазии от имени Республики Абхазия для участия в соревновании был выставлен жеребец чистокровной породы по кличке Конард Лорд. Победителем скачки на приз Президента Российской Федерации стала лошадь, представлявшая Республику Абхазия. Организаторы соревнований вручили главный приз лично Президенту Республики Абхазия Раулю Хаджимба.

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В рамках соревнований на приз Президента Российской Федерации второе место в скачках на приз Центрального московского ипподрома заняла лошадь коневладельца Ахры Ашуба. Третье место в скачках на приз Министра сельского хозяйства заняла лошадь коневладельца Нодара Цишба. Содействие абхазским участникам оказала Федерация конного спорта республики.

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА