ПРОДЛЕН СРОК ПОГАШЕНИЯ ЭКСПОРТНОГО КРЕДИТА

В Парламенте РА

Состоялось внеочередное заседание сессии Народного Собрания – Парламента РА, на котором был единогласно ратифицирован Протокол № 2 к Соглашению между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о предоставлении Правительству Республики Абхазия государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.

Протокол №2 был подписан 20 марта 2017 года в городе Москве.

Заседание сессии вел Спикер Парламента В.Кварчия. Предваряя разговор о проекте Закона «О ратификации Протокола №2 к Соглашению….», он сказал, что история и последствия так называемого железнодорожного кредита всем известны. Сегодняшняя задача – облегчить тяжесть кредитного груза, чтобы государство могло спокойно развиваться.

В обсуждении законопроекта о ратификации Протокола приняли участие представитель Президента РА в Парламенте Д.Шамба, председатель парламентского Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Н.Смыр, вице-спикер С.Харазия, депутат Б.Табагуа.

На заседании сессии говорилось, что сроки погашения экспортного кредита по разным причинам, в том числе из-за несвоевременного проведения работ на железной дороге, продлевались и ранее. Кстати, на 20 марта 2017 года общая задолженность Абхазской стороны перед Российской стороной составляла 1 712 459 774 рубля.

В соответствии с нынешним Протоколом №2, проценты на просроченную задолженность в сумме 131 548 964 рубля начисляться не будут, есть и некоторые другие послабления, но Абхазская сторона берет на себя обязательство единовременным платежом погасить проценты, начисленные на просроченную задолженность по основному долгу, срочному к погашению 15 января 2017 года, в сумме 2 338 648 рублей.

Ныне погашение кредита продлено до 2029 года, и сумма платежей в разные годы – разная. И ежегодная нагрузка на бюджет Республики Абхазия по обслуживанию экспортного кредита сокращается, например, в этом году сократится с 316 до 109 млн рублей, а за период с нынешнего года по 2021 год – примерно на 1 082 млн рублей.

Изначально, в соответствии с Соглашением, экспортный кредит в сумме почти 2 млрд рублей (1 999, 95 млн рублей) был предоставлен на срок до 2023 года. На конец прошлого года из средств Республиканского бюджета было выплачено 447,7 млн рублей, из них на оплату процентов было направлено 158,1 млн рублей.

Протокол №2 о реструктуризации задолженности по экспортному кредиту – это результат переговоров Правительства Республики Абхазия с Правительством Российской Федерации. Ратификация Протокола не влечет негативных экономических последствий, а окажет положительное влияние на финансово-экономическую ситуацию в стране. И еще депутаты отмечали, что государство наше ныне способно – и умеет – платить по долгам.

Протокол №2 был ратифицирован депутатами вначале в первом, а потом во втором и окончательном чтениях.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА