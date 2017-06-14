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14.06.2017

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Абхазия»:

Фатиме Алексеевне Квициния – за заслуги в развитии судебной системы Республики Абхазия;

Валерию Тебовичу Гурджуа – за заслуги в становлении и развитии судебной системы Республики Абхазия


Номер:  61
Выпуск:  3522
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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