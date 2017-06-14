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14.06.2017
Номер: 61
Выпуск: 3522
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Абхазия»:
Фатиме Алексеевне Квициния – за заслуги в развитии судебной системы Республики Абхазия;
Валерию Тебовичу Гурджуа – за заслуги в становлении и развитии судебной системы Республики Абхазия
Номер: 61
Выпуск: 3522
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА