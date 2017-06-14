УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал Указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Абхазия»:

Фатиме Алексеевне Квициния – за заслуги в развитии судебной системы Республики Абхазия;

Валерию Тебовичу Гурджуа – за заслуги в становлении и развитии судебной системы Республики Абхазия

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА