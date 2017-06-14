ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с государственным праздником – Днем России!

Этот праздник занимает особое место в календаре официальных дат. Ваша страна встречает его сильным, многонациональным и динамично развивающимся государством, объединённым великой культурой, традициями и ценностями. Укрепление России на мировой арене в нынешней сложной геополитической обстановке, улучшение социального и экономического роста является показателем верности избранного руководством страны курса и, несомненно, говорит о высокой степени доверия российского народа лично к Вам.

Абхазо-российские отношения, основанные на традициях дружбы и добрососедства, на современном этапе активно развиваются в духе союзничества. Отрадно отметить рост взаимодействия как в социальном, так и торгово-экономическом и военно-техническом направлениях.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья и успехов на Вашем сложном государственном посту, а всему народу России – мира и благополучия!»

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Премьер-министр РА Б.Барциц поздравил Председателя Правительства РФ Д.Медведева с Днем России:

«12 июня – особая дата в новейшей истории Российской Федерации, которая неразрывно связана с ценностями свободы и демократии, стремлением к дальнейшему процветанию великой державы. Этот праздник напоминает о героических страницах российской истории и многовековых традициях общенационального единства.

Современная Россия уверенно движется по пути укрепления демократических преобразований, построения подлинного гражданского общества. Происходит модернизация всех сфер жизнедеятельности государства, укрепление его авторитета на международной арене, создание достойных условий жизни людей. Из этих общих достижений складывается подлинное могущество и достоинство великой державы».

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Министр иностранных дел РА Д.Кове направил поздравительную ноту министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову, в которой отмечается, что «праздник 12 июня – один из главных символов современной российской государственности. Он символизирует единение многонационального народа России, сближает всех, кто гордится многовековой историей своего Отечества, приумножает его славу и могущество.

Сегодня Россия, вопреки существующим санкциям, имеет одну из крупнейших экономик мира, занимает твердые позиции на международной арене, продолжая уверенно укреплять авторитет великой державы».

Номер: 61Выпуск: 3522Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА