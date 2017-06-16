Талантливая и очаровательная Сабрина Пкин еще в школе завоевала сердца зрителей своим чарующим голосом. Она не раз принимала участие в различных конкурсах, проходящих как в Абхазии, так и за ее пределами, и радовала нас своими успехами. Сабрина окончила школу искусств в городе Гагре. Она не только поет, но и играет на национальных инструментах, гитаре и фортепиано. Сегодня Сабрина – студентка первого курса Северо-Кавказского государственного института искусств. Еще в апреле в вузе, в котором Сабрина обучается на кафедре вокального искусства, проходил конкурс красоты и талантов. На конкурс были отобраны 14 студенток с первого по пятый курсы. Среди претенденток на корону «Мисс-студенчества» оказалась и Сабрина Пкин.

В рамках конкурса участницы дефилировали в весенних платьях, в вечерних нарядах, пели, танцевали, демонстрируя свои таланты и способности, отвечали на вопросы членов жюри. Сабрина Пкин, показывая на дефиле свадебное платье, исполнила молодежный гимн Абхазии «Итбаауп адунеи».

По результатам конкурса титул «Мисс Северо-Кавказского государственного института искусств-2017» завоевала Элина Хамгокова, первой вице-мисс стала Сабрина Пкин, второй объявили Милану Апикову.

Мы желаем Сабрине успешной учебы, творческих успехов и ярких побед.

Мадина ТАРБА, собкор газеты РА по Гагрскому району

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты РА по Гагрскому району