КРЕПКИЙ ОРЕШЕК

Из истории абхазского футбола

Абхазский футбол всегда славился знаменитыми игроками. В 40-х годах XX века в эту красивую игру, как говорят, не играл только ленивый. Наши болельщики всегда ценили талантливых футболистов и особенно таких, которые в игре были результативными и не «ломались», когда на них обрушивалась вся мощь противника.

Одним из таких был Георгий Павлович Елчиди. Коренастый, юркий, сухумский паренек «доставал» ворота соперников из любого положения. Его неожиданные пасы и удары приносили много хлопот и волнений вратарям и защитникам. Редко заканчивался матч сухумского «Динамо», чтобы Георгий не забивал бы гол.

Чтобы остановливать его неожиданные прорывы к воротам, к нему применяли один прием – били изо всех сил по ногам и сбивали. Сухумский динамовец вставал и… продолжал играть.

Автору этих строк случайно пришлось увидеть эти ноги, когда Георгий Павлович уже занимался тренерской работой с детьми. Они были все в буграх и шрамах.

Болельщики, зная его крепкое физическое состояние и «непотопляемость» на поле, дали талантливому футболисту кличку «фундук», то есть крепкий орешек.

Отличная техника и пушечные удары по воротам оправдывали прозвище Георгия Елчиди.

В один из дней 1949 года (накануне депортации греков в Казахстан) сухумское «Динамо» играет у себя на поле с тбилисским «Локомотивом». Первый тайм закончился 0:3 в пользу гостей. А сухумчанам нужна была победа и только тогда они могли стать чемпионами Грузии.

Вдруг весь стадион встал и начал скандировать: «фун-дук», «фун-дук!».

Присутствующий на матче руководитель Абхазского обкома партии спрашивает работников МВД, почему не играет Елчиди? Ему отвечают, что он грек, имеет грехи и его «отправляют» в Казахстан. «Приведите его, и если он спасет положение, то его и семью никто не тронет», – сказал партбосс.

Во втором тайме «фундук» вышел на игру. Стадион стоя приветствовал его, и сухумские болельщики воспряли духом и вновь увидели его чудеса на поле. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу динамовцев.

Семью Георгия Елчиди оставили в Сухуме, а его мать, отца, братьев, сестер, их детей, дядю сослали. В знак протеста Георгий берет свою семью и детей и уезжает к своим родным в Казахстан.

В начале 60-х годов он и кто остался в живых из родственников возвращаются в Сухум. Георгий стал тренировать юных динамовцев.

Спустя время, зампредседателя общества «Динамо», ярый националист Туркия, подал иск в народный суд на Елчиди, дескать он не имеет права тренировать молодежь, так как не разбирается в футболе, был слабым игроком и, соответственно, не может быть наставником.

Каково было удивление заявителя, когда судья встал со своего кресла и на весь зал громко дал характеристику Георгию Павловичу Елчиди: «Я вырос рядом со стадионом и видел все игры «фундука». Он был кумиром для всех мальчишек, им восторгались все болельщики. А вы нагло хотите оболгать этого человека и ввести суд в заблуждение. Суд оставляет Елчиди на прежнем месте работы».

Г.Елчиди работал еще много лет тренером вплоть до начала грузино-абхазской войны. В 1993 году он погиб при обстреле города.

Воспоминания ветерана абхазского футбола Григория ПОГОСЯНА записал Юрий КУРАСКУА

На снимке: сухумское «Динамо», 40-е годы. Георгий Павлович Елчиди (6-й справа, стоит)

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: спортАвтор: Воспоминания ветерана абхазского футбола Григория ПОГОСЯНА записал Юрий КУРАСКУА