НЕ ПОРА ЛИ ВСЕМ НАМ НАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ?

Нам пишут

Давно известно, что всякого рода вывертами (афёрный ж/д кредит, беспрецедентно скандальная паспортная авантюра, принявшая массовый характер коррупция, устрашающих масштабов необузданная и во весь рост беспредельничающая в нашей стране наркомафия и многое другое) предыдущая власть Абхазии дискредитировала многие её институты. Нынешний глава государства пытается вернуть во многом утраченные доверие, авторитет и уважение к власти. Учитывая запущенность проблемы, сделать это архисложно. Но нынешнее высшее руководство без лишнего ажиотажа, шаг за шагом, постепенно, но твёрдо возвращает это доверие. И вот на фоне этой решимости власти последние дни в Интернете идёт бурное обсуждение подписанного 18 мая 2017 г. в г. Сочи руководством МВД РА и МВД РФ Соглашения «О порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел». Мои единомышленники и соратники потребовали, чтобы и я высказался по этому и некоторым другим вопросам.

По поводу ущемления суверенитета, наднационального характера ИКЦ и предполагаемой закрытости этой структуры. Разве работа МВД РА, РФ, как и полиция, милиция любой другой страны полностью открыта? Ведь очевидно по определению, что будь они такими открытыми, они попросту утратят способность выполнять свойственные им важные специфические функции. И разве можно сказать, что давно созданный и хорошо зарекомендовавший себя такой серьёзный институт, как Интерпол, сколько-нибудь ущемляет суверенитет государств – членов-участников этой крайне важной международной структуры? Но Интерпол не хочет работать с Абхазией, иметь с нами дело, так как наша страна не является членом ООН. И что же, нам самим в одиночку бороться с отечественной преступностью, которая, когда ей нужно, свободно перемещается в Россию, как к себе домой, благополучно отсиживается там, успешно скрываясь от уголовного преследования абхазской юстиции? Или, наоборот, ждать когда Абхазия превратится в ещё больший отстойник российской преступности? А Россия для нас, во всяком случае сегодня, может стать своего рода тем же Интерполом. Но такое устраивает не всех, и понятно, кого именно и почему.

Теперь об утверждении, что имеющееся Соглашение между генеральными прокуратурами РА и РФ от 1 октября 2008 г. и «сложившаяся практика» делают лишним создание «дополнительного специального органа» и необходимость подочётности центра Парламенту. Но позвольте, прокуратура примыкает к судебной ветви власти, а МВД – высший отраслевой исполнительно-распорядительный орган специальной компетенции исполнительной власти, и этим всё сказано. А поскольку Центр является элементом-структурой исполнительной власти, да к тому же двух стран, делать эту структуру подотчётной абхазскому Парламенту – значит размывать, выхолащивать вертикаль исполнительной власти, в данном случае, прежде всего, по линии МВД – Кабинет Министров – Президент РА. И тогда ей (исполнительной власти, в т.ч. МВД) мало за что останется отвечать, так как то и дело она будет отчитываться перед нашими доблестными законодателями. А у последних при заслушивании отчётов ещё меньше останется времени (не будем забывать и о присвоенной Парламентом не свойственной его природе функции коллективного маклера по продаже объектов категории основных фондов страны и т.д.) на основное их занятие – законотворчество.

А коль мы такие – «сами с усами» во всём и не нуждаемся в помощи в столь важном вопросе со стороны нашего стратегического союзника, то, наверное, было бы куда правильнее тому же депутату Алмасу Джопуа, инициировавшему Обращение группы депутатов к главе нашего государства с рекомендацией-требованием отложить подписание Соглашения, вместе со своими коллегами-подписантами (Дмитрий Гунба) добиться парламентского расследования нашумевшего взрыва в центре нашей столицы в дневное рабочее время его дорогостоящей служебной автомашины. Тем более что, по убеждению и публичному утверждению самого Джопуа, взрывное устройство было установлено вне салона машины под её днищем (хотя, чтобы утверждать такое, нужно, как минимум, быть квалифицированным экспертом в этой области). Тем более, что сей публичный политик своей известностью обязан, главным образом, именно этому вопиющему факту. Откуда такая громкая, не всегда адекватная, порой срывающаяся на крик, безудержная и не знающая меру «сверхпатриотичность»?

И что-то не было слышно голосов этих доблестных депутатов в поддержку впервые в истории Абхазии объявленной руководством страны, столь востребованной в обществе антикоррупционной борьбе и войне с наркодиллерами, наркоторговцами и наркобаронами. Иначе говоря – с наркомафией. Так что вряд ли прибавит им рейтинга такая ура-патриотическая позиция и тон в вопросе оценки Соглашения по ИКЦ.

В этом плане показательно очередное заявление и убедительные, буквально обезоруживающие оппонентов комментарий и доводы вице-премьера, министра внутренних дел, генерал-лейтенанта Аслана Кобахия, которые он высказал 20 мая на АГРТК. Наркомафия – это самая страшная по своим последствиям (особенно для вышедшего из тяжелейшей войны нашего малочисленного народа), жестокая и беспощадная мафия на планете. Неслучайно именно поэтому, как только главой государства Раулем Хаджимба впервые за всю послевоенную и довоенную историю Абхазии была объявлена война наркомафии в РА, наша партия, понимая всю серьёзность момента и ситуации в целом, публично поставила вопрос и потребовала незамедлительного усиления более чем скромной тогда личной охраны главы государства и охраны активно принявшего поставленную Президентом наисерьёзнейшую задачу к должному исполнению – министра внутренних дел Аслана Кобахия.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОПАСНОСТИ

Но, как видим, сегодня и эти слагаемые опасности нашей безопасности исходят от другой стороны, а именно от части нашей политической «элиты», нашей же политической беспечности, близорукости, разгильдяйства, политического головотяпства, а порой и завышенного самомнения чрезмерных амбиций и всё той же прозаической коррумпированности-продажности, так же как и в «паспортном деле», граничащей в данном случае с предательством.

Во всем этом легко просматривается очередной и, может быть, кульминационный, решающий раунд, продолжение активных попыток деструктивных, сомнительных сил заглушить, сбить, подорвать, устроить заслон, во что бы то ни стало остановить или хотя бы приостановить впервые в нашей истории открыто и бесстрашно объявленную инициативу власти в этих архиважных, животрепещущих, судьбоносных для нашей страны и народа направлениях.

С другой стороны, учитывая, что в текст проекта вполне могли вкрасться отдельные незначительные шероховатости (не без этого, на то он был и проект) и что вообще, нет предела совершенству, наверное, есть резон проекты отдельных соглашений и договоров с РФ, к которым в силу предполагаемой или реальной их особой значимости проявляется в обществе повышенное внимание, в исключительных случаях, не превращая это в обязывающую юридическую норму, делать предметом свободного обсуждения, не только в интернете, не всем доступном, но и в других СМИ. Ведь в своё время, когда зашла речь о взаимном массовом предоставлении двойного гражданства не только гражданам РА гражданства РФ, но и гражданам РФ гражданства РА, наши возражения и доводы о несоизмеримости этих двух величин в данном конкретном вопросе, а значит, и недопустимости решения вопроса в таком ключе, сразу же нашли адекватное понимание у российских дипломатов, экспертов и политиков. Неслучайно крупнейший специалист по философии права академик АН СССР, РАН Нерсесянц В.С. справедливо утверждал, что «право – есть математика свободы».

Ну, а если проект документа совсем неприемлем, то ведь в таком случае на то и существуют институты ратификации-нератификации межгосударственных документов, наконец, их денонсации. В отдельных соображениях, содержащихся в Обращении группы депутатов, в заявлениях политической партии «Амцахара» и РОО «Киараз», несомненно, есть резон, но они, как правило, касаются юридических вопросов и вполне решаемы, в том числе в рабочем порядке. Но при этом не следует забывать и о недопустимости превращения процесса принятия подобных решений в балаган, памятуя известную мудрость о том, что «порой одна голова хорошо, две ещё лучше».

Якуб ЛАКОБА, председатель политсовета Народной партии Абхазии

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: политикаАвтор: Я.ЛАКОБА, лидер Народной партии Абхазии