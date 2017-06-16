А. БАГАТЕЛИЯ: «НЕ НУЖНО НИКОГО ЖДАТЬ, НУЖНО ДЕЛАТЬ ВСЁ САМИМ!»

Молодое поколение

Интервью с учредителем «Фонда социально-культурных инициатив Абхазии», лауреатом премии «Лучший социальный проект России», магистрантом 2-го курса факультета лесного хозяйства лесопромышленных технологий и садово-паркового строительства Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, 23-летним уроженцем г. Пицунды Азаматом Багателия.

– Азамат, как давно существует фонд и кто вдохновил тебя на создание благотворительной организации?

– Фонд был учрежден в 2014 году. Идея создания организации, которая занималась бы реализацией социально важных проектов на территории нашей республики, возникла еще в тот период, когда я был соорганизатором различных молодежных проектов, которые проходили на территории Москвы, но в связи с учебой и занятостью не было возможности и времени все реализовать.

В первые годы учебы я входил в совет правления Союза молодежи Абхазии в России «Аидгылара». В нашей команде работали Тея Багателия, Натия Дараселия, Анри Барциц, Мария Папава, Ирина Делба, Инала Габлия, Элана Эшба, Саида Эшба и многие другие. Наша сплочённая и сильная команда организовывала ежегодные встречи абхазской диаспоры в Москве, занималась организацией выборов главы Московской абхазской диаспоры, организацией молодежных встреч, круглых столов и т.д.

– Этой весной фонду вручили премию «Лучший социальный проект России» за успешно реализованный проект «Ежегодная благотворительная выставка и концерт в поддержку тяжелобольных детей Абхазии», с чем я тебя и поздравляю. Расскажи немного о самой программе, кто организатор и как тебе удалось принять в ней участие? Были ли сложности при подаче заявки?

– Нам всем приятно, что наш первый и успешный проект, который направлен в помощь больным детям, отметили такой высокой наградой. Нужно было пройти несколько этапов отбора проектов, а заявок было более 500 из всех регионов РФ. Также фонд принимает участие в семинарах, выставках, при реализации проектов консультируется с московскими коллегами. Заявку на участие в конкурсе «Лучший социальный проект России» подали летом прошлого года. Вначале мы не совсем поверили, что пройдем, но, как оказалось, в нашей категории мы оказались лучшими.

– Какая связь между твоим фондом и Культурно-благотворительным фондом «Ашана»? И почему именно с «Ашаной», в Абхазии ведь есть и другие фонды, занимающиеся весьма полезными для общества добрыми делами.

– Мы с фондом «Ашана» дружим более 3 лет, и в рамках своего проекта занимаемся привлечением средств бизнеса и общественности для оказания помощи детям, нуждающимся в специализированном и высокотехнологичном лечении за рубежом. Все поступившие средства от партнёров проекта и аукциона перечисляются на расчетный счет фонда в полном объёме. Благодаря нашим партнерам и проекту мы сумели помочь шестерым подопечным фонда.

Говоря о других организациях, отмечу ощутимую и нужную работу БОО «Киараз». Мы также сотрудничаем с ними, последний раз участвовали в их акции «Тёплое сердце», когда люди делились тёплыми вещами для подопечных фонда «Киараз». Мы охватили весь Гагрский район и открыли временные пункты по сбору вещей. Фонд во главе с Каммой Гопия впервые показал жителям нашей республики социально незащищенные группы населения – граждан, имеющих небольшой уровень доходов, без достаточных накоплений для нормальной жизни. Мы всегда готовы встать рядом и поддержать их, в планах реализовать отельный проект для фонда, но это все в будущем.

– Азамат, как ты успеваешь совмещать учебу и управление фондом? Кто тебе помогает в работе? Есть ли постоянно работающий коллектив?

– Когда я только поступил в университет, проектами занимался дистанционно, а реализовывал их в свободное время. И только после того как я начал работать в крупной управляющей компании в сфере ЖКХ, я брал отпуск, приезжал домой и все организовывал.

Ощутимую поддержку нашим проектам оказывает постоянный партнёр фонда в Абхазии – компания «Аквафон». Офиса и работающего коллектива, к сожалению, нет. Ведь для работы фонда необходимо постоянно привлекать внешнее финансирование. Фонды – это некоммерческие организации, у них нет никакой прибыли. При организации любого проекта мы всегда в поисках партнёров и спонсоров. Есть серьезная команда волонтёров, которая всегда рядом с нами.

– Какие ещё интересные проекты фонд уже реализовал?

– В мае 2016 года в Пицунде мы успешно реализовали и впервые в Абхазии запустили проект «День Земли». Привезли посадочный материал, и в парке у Мемориала Славы с участием жителей, школьников и гостей нашего курортного города мы высадили множество цветов и молодых деревьев. Спонсором данной акции выступил наш партнёр – благотворительный фонд Эмилии Казанджян «MADONNA LILY». Фонд сотрудничает с нами уже на протяжении многих лет, передал нам посадочный материал в подарок для благоустройства и озеленения парка.

В августе 2016 года в Гагре у Колоннады при нашей поддержке состоялась первая выставка «АРТ-МОЗАИКА», организованная нашими партнёрами «Colors of Nation». На этой площадке никогда не проводили ничего подобного, поэтому мы ее предложили нашим партнёрам. Команда проекта поддержала нашу идею, и выставка работ абхазских художников и фотографов прошла в Гагре.

– Я знаю, что ты еще и немного творческий человек. Расскажи немного о своих увлечениях.

– В школе я любил заниматься музыкой. Сейчас в свободное время увлекаюсь чтением классической литературы, в том числе и современной, также изучаю профессиональную литературу в сфере менеджмента. Являюсь большим киноманом. Когда выходит в прокат хороший фильм, обязательно хожу с друзьями и родными.

– Что для тебя благотворительность? И как ты относишься к бытующему в обществе мнению (и не только в нашем), что благотворительность может привести к иждивенчеству (обратная сторона благотворительности).

– Благотворительность всегда была основой абхазского общества. Благотворительность, как для меня, так и для общества в целом, выражается в одном – люди должны любить ближних, как самих себя. Если каждый из нас сделает доброе дело, то мы сумеем помочь, используя любые возможности, и подтолкнуть на такой же поступок другого человека.

Отвечая на вторую часть вопроса, могу сказать, что такое мнение имеет место быть. Многие благотворительные организации и простые граждане часто, оказывая помощь, даже не интересуются, а нужна ли она просящим вообще? Я думаю, если благодетели хотят помочь, то они должны знать кому и для чего. К примеру, бабушке, которая одна воспитывает внука, людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию и т.д. Но не надо превращать людей в иждивенцев, которые считают, что общество должно им. Никто никому не должен!

– Что бы ты пожелал молодым людям, которые опускают руки при малейших трудностях и ждут, что судьба преподнесёт им успех на блюдечке?

– Не нужно никого ждать, нужно брать и делать все самим! Всегда старайтесь решать любой вопрос на качественно высоком уровне. Порой не всегда все сразу получается, но нужно только начать, ставить перед собой амбициозные задачи и достигать их!

– Азамат, спасибо за интересную беседу. Уверена, впереди у тебя ещё много ярких побед и свершений. Удачи!

Беседу вела Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: политикаАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ