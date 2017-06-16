СОВРЕМЕННЫЙ ВРАЧ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

Письмо в редакцию

Помню много лет назад у нас в Абхазии ходил такой анекдот.

«В кабинет врача входит пациент и жалуется на боль в пояснице. Врач осматривает его и делает назначение: принимать микстуру – 3 раза в день по столовой ложке.

Спустя несколько дней больной снова приходит к врачу:

– Доктор, назначение не помогло. Я все так же чувствую боль.

– Пейте микстуру по две столовые ложки.

Больной смотрит на доктора с сомнением и робко замечает:

– А если не поможет и на этот раз, прикажете пить по полведра?

– Как вы со мной разговариваете? – взрывается врач.

– Как вы того заслуживаете! – парирует пациент, исчезая за дверью».

Это сценка, демонстрирующая врачебную некомпетентность, взята из реальной жизни… Быть некомпетентным врачом в Абхазии всегда считалось позором.

Как человек, которому время от времени приходится обращаться к врачу, заметила, что система здравоохранения в сегодняшней Абхазии в последние годы заметно улучшилась. Очевидно, что наши врачи постоянно расширяют современные методы диагностики и лечения. Появилось много нового медицинского оборудования. И, конечно, появляются хорошо подготовленные медицинские кадры.

Отрадно, что среди врачей все больше молодых специалистов, получивших высшее медицинское образование за пределами Абхазии, в вузах Москвы, Волгограда, Ростова, Краснодара и других городов Российской Федерации.

Жизнь познакомила меня с двумя молодыми врачами, которые просто восхитили меня вдумчивостью, непоказным профессиональным подходом, скромностью и обходительным отношением. Один из них – нейрохирург Олег Отырба. Он – выпускник Кубанской медицинской академии, проходил стажировку в медицинских учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня он работает под началом заведующего нейрохирургическим отделением Республиканской больницы Александра Свинухова.

Сразу после войны сосудистая хирургия у нас была в непростом положении. Сегодня картина изменилась кардинально: в Республиканской больнице работают четыре ангио-хирурга. И среди них Алхас Конджария – питомец московской хирургической школы. Благодаря ответственному отношению к выбранной профессии он не только получил прекрасные знания, но и выработал определенные качества характера, необходимые врачу. Он сдержан, корректен, мягок и ровен в обращении с коллегами, с больными и их родственниками. В моем представлении, он – типичный доктор-интеллигент. А как преподаватель русского языка и литературы замечу, что он к тому же изъясняется на хорошем литературном языке.

Конечно, радостно сознавать, что в Абхазию возвращаются молодые специалисты с хорошим достойным образованием. Велик соблазн остаться работать в России, тем более, что наших способных врачей с удовольствием приглашают на работу в клиники, в которых они хорошо показали себя. Понятно, что молодежь с большим удовольствием бы ехала домой и работала бы в медицинских учреждениях при наличии зарплаты совершенно другого порядка. А сегодня средняя зарплата молодого врача – шесть-восемь тысяч рублей. У наших соседей в Российской Федерации правительство уже заострило внимание на необходимости существенно поднять заработную плату специалистам бюджетной сферы, в частности и медикам.

Надеюсь, что руководители Абхазии смогут изыскать средства, чтобы решить аналогичную проблему и у нас.

В завершение прошу уважаемых газетчиков подробнее рассказывать о врачах. Хотелось бы знать, например, что делается сегодня для повышения квалификации наших врачей? Какие у них есть возможности пройти стажировку в ведущих медицинских учреждениях РФ? И какова динамика роста зарплаты врача?

Римма ТКАЧЕВА, педагог

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Римма ТКАЧЕВА, педагог