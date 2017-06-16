НА ТАНЦЕВАЛЬНОМ ОЛИМПЕ «КУДРЯТА» ИЗ УАРЧИ ДАВНО СВОИ…

Жизнь района

– Какое это поколение «кудрят» у вас? – задаю вполне резонный вопрос руководителю танцевального ансамбля из села Уарчи Гулрыпшского района хореографу Омару Багателия.

И он не задумываясь отвечает:

– Пятое!

Именно это – пятое поколение юных танцоров из сельского ансамбля на днях выиграло Гран-при на традиционном Республиканском фестивале «Адзыхь», фестивале, который каждой весной собирает аншлаг в Абхазской государственной филармонии.

Абхазский народный танец юных «кудрят» из младшей группы ансамбля – им сегодня от семи до девяти – покорил и жюри, и зрителей. А Омар, хоть и рад, конечно, победе, все равно в разговоре замечает: работать надо нам больше. Танец, впрочем, не только танец – любое дело оттачивается до блеска, когда отдаешься ему целиком, забываешь о времени и усталости.

В октябре ансамблю «Кудры» исполнится десять лет. С самого начала Омар – еще недавно сам блистательный танцор ансамбля «Кавказ» – стал формировать свой хореографический ансамбль по возрастному принципу: младшая группа, две средних (в два года разница) и старшая.

Казалось, только вчера они собрались в спортивном зале уарчинской школы – прогнивший местами сырой дощатый пол, ни окон, ни дверей, да и крыша – одни слезы… Зато слышно, как поют птицы в ветвях деревьев, высаженных вдоль школьного двора, и ветер подпевает в такт танцевальной мелодии. Самым младшим едва исполнилось четыре, а они уже мечтали танцевать.

Десять лет… Сейчас трудно вернуть это ощущение восторга, радости в сердце – само создание этого детского ансамбля стало для уарчинских ребят праздником. Собирались, изучали азы хореографии, работали над каждым движением… Тогда никто не мечтал еще о победах. Самое главное, что они были вместе, занимались общим делом, да еще каким увлекательным! После первого выступления на школьном утреннике – прямо у стен школы – пришло ощущение, что они не только сами счастливы от того, что так здорово и профессионально танцуют, они дарят это счастье всем!

А их бабушки и дедушки, прослезившиеся от умиления, стали вспоминать, как сами выступали в юности, какие еще были танцы и что время в те годы тоже было неласковое, тревожное, а язык танца – понятный каждому – многое мог выразить. И негодование, и протест, и одобрение… То, что не всегда словами можно было сказать, передавали в танце…

– Помню, как после этого мы с отцом решили пол в школьном спортзале перестелить, – рассказывает Омар, – у нас в семье к танцам всегда относились серьезно, воспринимали как искусство, а не как некоторые, баловство, мол… Мы с сестрой Оксаной девять лет танцевали в ансамбле «Амцабз», созданном народным артистом Абхазии Радионом Бигвава. Для ребят новый пол стал сюрпризом, они очень обрадовались… А потом и ремонт в Гулрыпшском доме культуры завершился. Одним словом, началась новая жизнь.

Семья Багателия – из Ткуарчала. У Иллариона трое сыновей и дочь. Для Омара танцы стали делом жизни, братья Анзор и Отар предпочли менее подвижную работу – они оба водители, а Оксана вышла замуж и воспитывает сына.

В Абхазском государственном ансамбле песни и танца под руководством Василия Царгуш и в прославленном «Кавказе» у Кандида Тарба Омар работал уже после войны, когда всей семьей перебрались из горного Ткуарчала поближе к морю, в Уарчу. А вот десять лет назад Омар решил, что пришла пора с юным поколением опытом делиться.

Омар по натуре очень скромный человек. Знающие его любят пошутить, мол, когда гремят фанфары и играет туш, он, конечно, вежливо улыбнется, как и подобает воспитателю победителей, а потом смотришь – а мысли его уже далеко: скорее всего, обдумывает новые фигуры и движения в следующем танце, который собирается ставить.

К празднованию десятилетия ансамбля «Кудры» подошли с солидным багажом наград, полученных на фестивалях и конкурсах как в самой Абхазии, так и за рубежом.

– Два раза мы были на третьем месте, – скромно начинает Омар «звездный отчет», – восемь раз – на втором, двадцать один раз мы были первыми и семь раз завоевывали Гран-при.

Не так давно, но еще до выступления на фестивале «Адзыхь», все та же младшая группа ансамбля вернулась в статусе лауреатов из Дагомыса с V Международного фестиваля-конкурса «Маскарад искусств». Уезжали дебютантами, а приехали победителями.

Члены жюри и организаторы фестиваля-конкурса – организация фестивальных программ «Времена года» – отмечали высокий профессиональный уровень подготовки юных танцоров и огромную самоотдачу, которая особенно подкупает и превращает любой танец в незабываемый спектакль. Масштабы этого фестиваля впечатлили участников (и коллективов, и солистов) – с учетом всех номинаций – было не меньше пятисот.

– Мы участвовали в конкурсной программе фестиваля в младшей подгруппе, в номинации «народный танец», – рассказала заведующая отделом культуры Администрации Гулрыпшского района Валентина Пицевич. – Наши ребята представили два танца – «Убыхский» и «Абхазский перепляс». В числе соперников у нас были девять танцевальных коллективов, и мы при этом заняли первое место. К нам подходили в кулуарах и спрашивали: «Наверное, дети расстроились, что не получили Гран-при?»

– Признаться, – продолжает Валентина Борисовна, – мы и не настраивались на Гран-при, потому что, как я уже сказала, это было первое выступление для большинства участников конкурса, а путь к успеху – не так прост, и наши маленькие, и уже не очень маленькие «звездочки» должны пройти его, почувствовать, что главное условие победы – большой труд, немалые старания.

– Конечно, все мы – и взрослая часть делегации, и сами дети – говорим «огромное спасибо» нашему замечательному хореографу и очень скромному человеку Омару Багателия, мы говорим «спасибо» главе Администрации Гулрыпшского района Аслану Юрьевичу Барателия, а также депутату вновь избранного Народного Собрания – Парламента РА, депутату от Гулрыпшского района Илье Гуния – за помощь и ощутимую поддержку.

(Продолжение в следующем номере)

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА