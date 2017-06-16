ОНИ ВСЕГДА ДАЮТ НАМ НАДЕЖДУ

Письмо в редакцию

Уважаемая редакция!

Обратиться к вам меня побудило чувство глубокой благодарности и признательности врачам, с которыми свела судьба на пути моего сложного заболевания и спасшим меня от самого печального исхода. Мне повезло. В апреле нынешнего года на базе Национального онкологического Центра РА проходила благотворительная акция Евразийской ассоциации врачей-онкологов. Тогда я не смог попасть к ним на осмотр, так как в связи с болезнью находился на лечении в Москве. После приезда я узнал, что акция медиков завершилась, но специалист в области опухолей головы и шеи, директор и основатель Евразийской федерации онкологов, доктор из Индии Сомасундарам Субраманиан (доктор Сома) обещал вернуться, чтобы провести уникальную операцию пациенту, которого отказались оперировать в ряде лечебных учреждений России. У меня появилась надежда, что смогу на этот раз показаться ему со своей проблемой. В мае доктор Сома, как и обещал, специально приехал в Абхазию со своим коллегой – ведущим специалистом по хирургии головы и шеи города Самары Письменным Виктором Ивановичем. Запланированную операцию сложному больному они провели успешно. Несмотря на то что после многочасовой операции они очень устали и время их пребывания в Сухуме было ограничено служебными обязанностями, доктор Сома и его коллега Виктор Иванович приняли решение в этот же день оперировать меня. Сейчас я чувствую себя хорошо. И это благодаря этим двум замечательным людям, по праву выбравшим себе одну из самых благородных, гуманных и необходимых на земле профессий. Ведь можно иметь прекрасные знания, но без сострадания нет хорошего врача. Доктор Сома и хирург Виктор Иванович сочетают в себе эти качества. Не могу не отметить, что операцию они провели абсолютно безвозмездно. Спасибо вам, мои спасители, за ваш нелегкий труд. Мне также хочется выразить благодарность главному врачу национального онкоцентра Льву Заабетовичу Аргун, врачам Феликсу Борисовичу Ласурия, Анри Руслановичу Кайтан, всему коллективу за их внимательное и чуткое отношение к больным. Спасибо Министерству здравоохранения РА и Абхазскому общественному фонду «Амшра», поддержавшим благотворительную акцию Евразийской ассоциации медиков. Это неоценимая помощь нашим больным и врачам. Я присоединяю свой голос к многочисленным жителям нашей республики, которые с нетерпением и надеждой ждут продолжения этой благородной миссии людей в белых халатах. Низкий поклон им. Спасибо, вам, уважаемая редакция, за возможность выразить свои чувства на ваших страницах.

С уважением,

Владимир КОВЕ

г. Сухум

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Владимир КОВЕ