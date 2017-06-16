ВНИМАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Письмо в редакцию

В день медицинского работника хочу выразить большую благодарность заведующему урологического отделения Республиканской больницы Анри Шоуа и его заместителю Давиду Смыр, всему медперсоналу за внимательное отношение к больным. Ваше теплое внимание лечит намного лучше лекарственных препаратов.

Также огромное спасибо хочу сказать главврачу офтальмологической больницы Татьяне Апба и врачу-репатрианту из Сирии Фатен Цвижба за качественную операцию. Я стал видеть намного лучше.

Поздравляю всех вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Я радуюсь и горжусь, что в Абхазии есть такие врачи.

Павел Васильевич МОЧАЛОВ, ветеран Пограничных войск, подполковник в отставке

г.Сухум

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Павел Васильевич МОЧАЛОВ, ветеран Пограничных войск, подполковник в отставке