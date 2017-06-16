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16.06.2017
Номер: 62
Выпуск: 3523
Рубрика: общество
Автор: Павел Васильевич МОЧАЛОВ, ветеран Пограничных войск, подполковник в отставке
ВНИМАНИЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Письмо в редакцию
В день медицинского работника хочу выразить большую благодарность заведующему урологического отделения Республиканской больницы Анри Шоуа и его заместителю Давиду Смыр, всему медперсоналу за внимательное отношение к больным. Ваше теплое внимание лечит намного лучше лекарственных препаратов.
Также огромное спасибо хочу сказать главврачу офтальмологической больницы Татьяне Апба и врачу-репатрианту из Сирии Фатен Цвижба за качественную операцию. Я стал видеть намного лучше.
Поздравляю всех вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Я радуюсь и горжусь, что в Абхазии есть такие врачи.
Павел Васильевич МОЧАЛОВ, ветеран Пограничных войск, подполковник в отставке
г.Сухум
Номер: 62
Выпуск: 3523
Рубрика: общество
Автор: Павел Васильевич МОЧАЛОВ, ветеран Пограничных войск, подполковник в отставке