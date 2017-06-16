МЕДИЦИНЕ НУЖНА ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

На днях назначенный министром здравоохранения Тамаз Цахнакия принял предложение «SputnikАбхазия» и встретился с журналистами отечественных СМИ в первые дни после вступления в должность.

Начался разговор с одной из самых болезненных тем современного мира – проблем донорства. Поводом к такому разговору послужил Всемирный день донора, который в Абхазии отмечают, как и во всем мире, 14 июня. В этот день Министерство здравоохранения РА совместно с Центральным банком крови Абхазии и Госкомитетом по молодежной политике 14 июня проведут акцию «Мы одной крови», в ходе которой донором крови сможет стать каждый желающий.

Министр здравоохранения рассказал, что в Абхазии есть Центральный банк крови, который располагается в Республиканской больнице, и одна из задач первоочередной важности – запустить целевую ведомственную программу по развитию донорства – с социальной поддержкой доноров, как это было в прежние времена в Советском Союзе.

– Для нас вопрос переливания крови очень актуален, поскольку нередки экстренные ситуации, в том числе и ДТП, когда срочно, чтобы спасти жизнь, требуется кровь той или иной группы.

– И при этом важно, – уточнил Тамаз Цахнакия, – чтобы соблюдались условия, при которых будет обеспечена инфекционная безопасность переливаемой крови и совместимость между донором и пациентом. Именно для этого и проводятся необходимые лабораторные исследования – дабы убедиться, что кровь пригодна для переливания. У нас есть база данных по нашим донорам и, естественно, по редким видам крови. Тем не менее зачастую запасы банка крови мы пополняем с помощью родственников пострадавших в авариях или при других обстоятельствах. Бывает, мы обращаемся с просьбами в различные структуры, чтобы нам посодействовали в организации сдачи крови.

Необходимо поощрять донорство на государственном уровне, необходимы социальные льготы.

На пресс-конференции выступили также представитель Центрального банка крови Инга Шакая и председатель Госкомитета по молодежной политике Алиас Авидзба.

Инга Шакая отметила важность проведения Всемирного дня донорства в Абхазии, подчеркнув, что проблема донорства общая для всех – для большинства стран мира:

– Нам важно привлечь к этой акции как можно больше людей. Важно, чтобы наша Абхазия была среди тех, кто отмечает этот день. Зачастую до тех пор, пока мы не столкнемся с проблемами, пока кровь не понадобится нам, нашим близким и родным, мало кто задумывается, что это жизненно необходимо для каждого жителя Абхазии. Мы заготавливаем донорскую кровь, обеспечиваем ее хранение и исследование. Важно привлечь к этой акции как можно больше людей.

Алиас Авидзба сообщил, что Комитет по молодежной политике неоднократно проводил и будет проводить акции, привлекая в ряды доноров все больше и больше здоровых молодых людей:

– Поначалу было не очень много желающих принять участие в наших акциях, но с каждым разом в процесс стали вовлекаться все больше людей. А на этот раз – мы уверены – доноров крови окажется намного больше. Мы судим об этом по числу уже поступивших заявок. У нас в Госкомитете тоже есть своя база данных по нашим донорам, которую мы составили между акциями, и мы в любой момент, если возникает необходимость, можем обратиться к ним.

Министр отметил, что Министерство здравоохранения намерено инициировать законодательный механизм, способствующий развитию донорского движения в Абхазии.

Зашла речь на пресс-конференции и о пресловутой поправке к Закону «О здравоохранении» о запрете прерывания беременности. Министр подчеркнул, что в момент подготовки этой поправки специалисты-медики Абхазии выступали против полного запрета на аборты и требовали внести в документ перечень медицинских показаний, при которых прерывание беременности необходимо. Однако депутаты проигнорировали мнение медиков. В мире уже много раз проходили все это: тотальный запрет абортов ведет к увеличению числа криминальных абортов и материнской смертности.

– В тот период (в 2016 году Т. Цахнакия был первым замминистра здравоохранения РА) я лично выступал против этой поправки к Закону. Сегодня важно убедить депутатов нового Парламента в необходимости пересмотреть действующий Закон. Запреты на аборт обернулись уже двумя случаями летального исхода и мертворождением. Одной жительнице Абхазии почти чудом спасли жизнь сочинские врачи, – подвел итог «работы поправки» министр здравоохранения.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА