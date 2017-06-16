ВЕРА В ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ – ПОЛОВИНА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Эти слова, конечно, не девиз медиков. Но если с приходом врача в больничную палату или при встрече с ним в поликлиническом кабинете пациенту сразу становится лучше, куда-то уходят боль и тревога, а вместо них появляется уверенность в собственных силах и в выздоровлении, значит, ему повезло, значит, он встретился с настоящим врачом. Кто же он – настоящий врач? Уметь держать в руках тонометр и точно измерить артериальное давление? Да. Уметь стетоскопом услышать хрипы в легких и биение сердца? Конечно, да. Умело пропальпировать живот? И это – да. Ставить точный диагноз, оперировать, делать УЗИ, анализы, уколы, проводить всякие другие лечебные мероприятия и процедуры? Ну, да. А как иначе? Иначе, действительно, нельзя. Но у любого, когда-нибудь причислившего себя к профессии медика, должно быть что-то еще, неуловимое, неслышимое, сострадательное и очень значимое, то самое, которое и заставляет пациента забыть о боли и волнении, заставляет безоговорочно поверить своему целителю и в свое выздоровление, а «вера в выздоровление – половина выздоровления». Пусть всем приболевшим и хандрящим повезет встретить такого врача. Хотя, конечно, лучше не болеть и не хандрить. Но… Болезни редко кого спрашивают. Потому и есть такая профессия – медик, да еще одна из самых древних на земле, и, значит, из самых нужных.

…Сегодня в Абхазии функционирует 40 медицинских лечебно-профилактических учреждений, а это – больницы разных профилей, поликлиники, диспансеры, центры, «скорая помощь», санитарно-эпидемиологические станции. В них оказывают медицинскую помощь нуждающимся в ней взрослым и детям, занимаются профилактикой болезней. И это делают 3547 медработников многих специальностей. 655 терапевтов, педиатров, невропатологов, хирургов, офтальмологов, кардиологов, эндокринологов, гинекологов, психиатров, стоматологов, отоларингологов и других специалистов отдают свои знания и сострадание пациентам, 1615 представителей среднего медперсонала – надежные помощники врачей, исполняющие их назначения, задействован в этой работе младший медицинский персонал.

Нельзя сказать, что работается им всем легко и просто. Наши медучреждения еще далеки от современного уровня оснащенности медицинской аппаратурой, техникой. Не всегда есть финансовые возможности направлять специалистов на повышение квалификации в лучшие медицинские научные и учебные заведения, в стационары России и других стран. Но присущий абхазским медикам оптимизм позволяет им надеяться на лучшие времена и позитивные изменения. Однако бездействие и простое ожидание тоже не для многих из них. У кого-то под рукой всегда книги по самым последним и актуальным медицинским проблемам, многие перенимают навыки старших коллег, обогащают свой опыт в непосредственном общении с пациентом. В общем, не упускают случая работать над повышением своего уровня, и, как того требует медицинская наука: «использовать свои навыки, знания и опыт для предупреждения заболеваний, для их лечения и поддержания нормальной жизнедеятельности человеческого организма». Но не всегда все получается, как задумано, как очень хочется. Есть сложные заболевания, есть случаи, когда нет возможностей поставить точный диагноз, бывает, что и диагноз поставлен правильно, а вылечить или прооперировать, а потом выходить нет условий. На выручку приходят российские коллеги. Только в прошлом, 2016 году, в клиники РФ было направлено на лечение 600 человек, а за пять месяцев текущего года – уже 233.

А вот почему врач называется «врач»? Что означает это слово? Словари уверяют, что оно славянское, произошло от слова «вьрати» – «говорить», «заговаривать». В некоторых славянских языках (болгарский, сербо-хорватский и др.) «врач» – это знахарь, колдун, волхв, а слово «врачити» переводится, как: ворожить, предсказывать, лечить знахарством. Вот пусть кто-нибудь и опровергнет, что наш, сегодняшний врач, не должен быть большим профессионалом и еще немного… волшебником.

Еще раз с праздником, дорогие наши медики! Удач больших на жизненном пути, человеческого большого счастья, крепкого здоровья и совсем немного болеющих пациентов.

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В редакцию пишут, звонят, приходят и говорят добрые слова благодарности медикам – своим спасителям-исцелителям, желают им здоровья, успехов в такой непростой, ответственной и благородной работе многие наши сограждане. В дни приближения профессионального праздника – Дня медицинского работника – такой информации стало больше. Мы назовем тех, кому благодарны люди.

Это – терапевты Валентина Чукбар, Лиана Ашуба, Нелли Джинджия, кардиолог Людмила Отырба и медсестра Майя Сакания, сосудистый хирург Вячеслав Абухба, офтальмологи Татьяна Апба, Этери Сниада, Жанна Акшба и репатриантка из Сирии Фатен Цвижба, педиатр Лейла Габозова, отоларинголог Эсма Сарсания, невропатологи Ирина Ашуба и Иван Магакян, хирурги Астамур Иванба, Маврик Чагава, Александр Свинухов, Владимир Чалян, Георгий Воуба, анестезиолог-реаниматолог Наргиза Харчилава, гинекологи Рита Трапш и Лиана Ачба, анестезиолог-реаниматолог Сергей Верхушкин, психиатры Константин Ануа, Анна Шония, Людмила Шульгат, специалисты по УЗИ Инна Аргун, Инга Хикуба, стоматологи Руслан Лолуа и Игорь Когониа, пульмонолог Марина Маркова и многие другие, работающие в республиканских и сухумских медучреждениях; это также гулрыпшские хирурги Зураб Ачба и Гурам Шоуа; а из Гудаутского района пришли слова благодарности фельдшеру «скорой помощи» Адаму Цвижба, неврологу Эльвире Царгуш, медсестрам Фатиме Чхетия и Аиде Квадзба; очамчырские и гагрские пациенты убеждены, что «из рук» терапевта Надежды Воуба, гинеколога Элизабет Шурдулава, пакуашского фельдшера Розы Джинджия, медсестры Риммы Тужба (они все из Очамчырского района) и специалистов Гагрского района – хирурга Владимира Манукяна, анестезиолога-реаниматолога Аркадия Харабуа, медсестер Аси Лакоба и Изольды Сичинава они обязательно выйдут здоровыми и бодрыми; искреннее «спасибо» говорят хирургу Валерию Харчилава, кардиологу Заире Басария, врачу «скорой помощи» Цире Чаправа, медсестре Светлане Альборовой – медикам Галского района, и ткуарчалцам – терапевту Лали Гаргулия, хирургу Нодари Миндиашвили, медсестре Белле Буава, санитарке Циале Делба – их уже бывшие пациенты.

Публикацию подготовила Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА