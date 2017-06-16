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16.06.2017
Номер: 62
Выпуск: 3523
Рубрика: общество
Автор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА» выражает искренние соболезнования родственникам и однополчанам по случаю смерти ветерана войны, кавалера ордена Леона, члена Высшего совета РОО «АРУАА»
Лии Инверовны ПАЧУЛИЯ
Лия Пачулия навсегда останется в нашей памяти как активный участник войны, пламенный борец за идею абхазской государственности, как истинная и достойная дочь своей Родины – А8сны. Светлая память о ней всегда будет жить в наших сердцах!
И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»
Номер: 62
Выпуск: 3523
Рубрика: общество
Автор: И.ГУНИЯ, председатель РОО «АРУАА»