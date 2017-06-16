Постановление Кабинета Министров РА

О внесении изменения в «Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением Кабинета Министров РА от 27 декабря 2006 года №297

В соответствии с Законом Республики Абхазия от 24 января 2017 года № 4344-с-V «О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2017 год»

Кабинет Министров Республики Абхазия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в «Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2006 г. №297, изложив пункт 8.4 в следующей редакции:

«8.4. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 3 000 (трех тысяч) рублей независимо от количества детей, за которыми осуществляется уход.».

2. Считать утратившим силу Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 1 декабря 2015 г. №170 «О внесении изменения в «Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 декабря 2006 года №297».

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на вице-премьера, министра финансов Республики Абхазия Д. Серикова.

4. Данное Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.

Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия

г.Сухум, 6 июня 2017 года, № 73

Номер: 62Выпуск: 3523Рубрика: политикаАвтор: Б.БАРЦИЦ, Премьер-министр Республики Абхазия