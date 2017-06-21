Спасибо «Ласточке»!

Первый выпускной в жизни наших детей прошел 31 мая. Это радостное и запоминающееся событие и для ребятишек, и для нас, родителей, о котором впоследствии будут напоминать сделанные в этот день фотографии. Детским дошкольным учреждением «Ласточка», расположенным в Новом районе г.Сухума, в этом году выпущено 59 человек: 22 – в русской группе и 37 – в двух абхазских группах. Наши дети стали чуточку старше, теперь они уже пойдут в школу. А чтобы учиться им было не так трудно, очень многое сделал коллектив детского дошкольного учреждения «Ласточка». Дети хорошо подготовлены к школе, за что мы, родители выпускников русской группы детского сада, приносим огромную благодарность всему коллективу в лице заведующей Шазины Джумовны Микая, методиста Людмилы Николаевны Даутия. Особую признательность мы выражаем воспитателям Инеле Сергеевне Кутелия и Анжеле Валериевне Даутия – за теплое отношение к нашим детям, за профессионализм, терпение, настойчивость и веру в успех наших детей.

Детсад «Ласточка» был открыт 1 октября 1974 года. В этом году ему исполняется 43 года. Так что у этого детского дошкольного учреждения есть своя интересная история. Успехов и удачи его коллективу во всем!

Марина ЛЕГЕЗА, Лидия ПАВЛОВА, Татьяна ИВАНЕНКО и другие родители

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: обществоАвтор: Марина ЛЕГЕЗА, Лидия ПАВЛОВА, Татьяна ИВАНЕНКО и другие родители