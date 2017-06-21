МАРИЯ ПИЛИЯ: «КАЖДЫЙ РЕБЁНОК – ЛИЧНОСТЬ, И К КАЖДОМУ НУЖЕН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД»

Школьная жизнь

Общеобразовательная школа «Алашара» (бывшая «Свет») зажила новой жизнью. С июля прошлого года её возглавила Мария Пилия. Но за это недолгое время она стала инициатором многих позитивных перемен. Появились новые кружки, преподаватели проводят мастер-классы, идёт набор детей в летний образовательно- развлекательный лагерь. Кроме того, в школе отремонтировали классные кабинеты, заменили проводку, подключили школу к другому трансформатору. К зиме приобрели новые конвекторные обогреватели, тем самым обеспечили теплом все классные кабинеты. Удалось привести в порядок столовую, приобрести и новую посуду, стеллажи. Закупка продуктов для столовой осуществляется ежедневно. Сама Мария Пилия преподаёт в школьной студии живопись. Она любит детей и свою работу.

– Каждый из них – личность, и к каждому нужен индивидуальный подход, – подчёркивает Мария. – И это большой груз ответственности. Но не в моих правилах бояться трудностей. В оказание помощи внесли свою лепту вице-президент РА Виталий Габния, президент ТПП Геннадий Гагулия, многие родители, да и совсем незнакомые люди. Помогали кто чем мог: деньгами, рабочей силой.

Преобразования коснулись не только хозяйственной части, но и учебного процесса. В школе обучаются более 200 детей с нулевого класса по четвёртый. Здесь преподают 11 квалифицированных педагогов с большим опытом работы. Основные предметы в школе преподаются до 12 часов. Для дошколят это – навыки письма, чтения и счёта, затем развивающие игры, музыка, кружки, факультативы. Ну и обед, как говорится, по расписанию. После обеда в хорошую погоду у детей прогулка на свежем воздухе.

Школа негосударственная, находится на хозрасчёте, существует за счёт взносов родителей за обучение детей. В стоимость оплаты входят ежедневное питание ребёнка и кружки: краеведческий, театральный (ведёт его режиссёр и актёр абхазского драматического театра Алхас Шамба), рукоделия, живописи, факультативы абхазского и английского языков, «Уроки добра». При школе создан и успешно работает Центр психолого-педагогической поддержки, где с детьми с особенностями развития занимаются квалифицированные специалисты – логопед, дефектолог и психолог.

Со следующего года администрация школы приняла решение открыть подготовительный класс с дополнительным изучением абхазского языка. Все предметы будут преподаваться на абхазском языке, что подготовит их к дальнейшему обучению в абхазских школах. Все дети проходят предварительное собеседование, во время которого педагоги определяют эмоциональную готовность ребёнка к школе и уровень его знаний. Собеседование проходит в присутствии директора школы, завуча, психолога и логопеда.

Раз в неделю в каждом классе проводят «Урок добра», цель которого – научить детей быть добрыми, благодарными, научить дружить, уважать старших и любить свою Родину.

25 мая прозвенел последний звонок, но школа не отдыхает и летом. С 5 по 25 июня работает летний образовательно-развлекательный лагерь.

Есть у школы и проблемы: необходимы дополнительные средства для реализации дальнейших планов, школа нуждается в капитальном ремонте, нет крытого спортзала.

Но и эти вопросы будут разрешены.

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ