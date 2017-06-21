«БЕЛЫЕ» И «ЧЕРНЫЕ» ПЯТНА В ИСТОРИИ НАУКИ

К 100-летию Абхазского государственного музея

Музеи, возникшие как результат научной и собирательской деятельности человека, давно являются признанными учреждениями общественной необходимости. Среди многочисленных музеев с различными профилями особое место занимают краеведческие, к числу которых относится и Абхазский государственный музей.

Краеведческие музеи, в отличие от других типов музеев, выполняют важные социальные функции. Они проводят собирательскую работу не для отдельных тем, а с целью создания источниковедческой базы истории края в целом и организации на этой основе экспозиции, отражающей все процессы общественной и естественной истории края.

История создания музея в Сухуме связана с XIX веком, который, как известно, является самым трагическим периодом в истории Абхазии. В результате военных действий между Россией и Турцией на пространстве между реками Кодор и Аапста опустела самая многолюдная, богатая и культурная часть Абхазии. Абхазов насильственно выселили в Турцию. Вслед за этим по указу императора Александра II началась колонизация Абхазии и всего побережья Черного моря. Окрестности Сухума заселили греками, армянами, русскими, эстонцами, поляками, немцами и представителями других национальностей. Центр Сухума становится местом для привилегированных людей: генералов в отставке, купцов, врачей, ученых, духовенства и др. Они начали благоустраивать город. Многие из них, в том числе генералы А. Введенский, Н. Раевский, ученые Проценко, В. Чернявский и другие, стали заниматься поиском археологических памятников, памятников природы, которыми Абхазия была богата. По инициативе генерала Введенского было решено на базе собираемых археологических предметов создать в Сухуме музей, который бы исполнял познавательную функцию и стал бы прибыльным.

Вслед за А. Введенским, исследователем Черноморского побережья и Абхазии, и В. Чернявский в двух письмах сенатору князю Г.Голицыну ставит вопрос об организации музея в Сухуме.

И в 1870 г. он был открыт в одном из помещений Сухумской горской школы. Но в 1877 г. в связи с ожидавшейся войной между Россией и Турцией на территории Абхазии музейные предметы, в основном археологические, были вывезены в Кутаис.

В 1913 г. группой интеллигентов был подготовлен проект о создании в Сухуме музея. В том же году он был рассмотрен Кутаисским губернским Обществом по собиранию материалов для изучения края, а утвержден – в 1914 г.

13 июня 1915 г. в Сухуме состоялось общее собрание, на котором выбрали правление Общества по собиранию материалов для изучения края в составе 8 человек: А.Синицин (председатель), Б. Кисилев (секретарь), В. Козлов (казначей), В. Семашко, Н. Виноградов, Б. Захаров, Д. Грандилевский и В. Крастилевский.

Музейное дело в Абхазии было возобновлено перед окончанием Первой мировой войны. В 1917 г. музей был открыт для посещения. Он тогда размещался в двух комнатах в здании бывшего театра Алоизи. К этому времени членов общества насчитывалось 113 человек, в числе которых были: С.Чанба, Б. Чукбар, В. Маан, А.Георгобиани, Г. Зухба и другие краеведы.

Количество музейных предметов достигало 610 единиц.

Научная деятельность в музее была развернута с момента организации в 1922 г. в Сухуме абхазоведческого центра – АБНО. Общество имело Совет и Ученый совет. Оно объединяло 141 человека, из которых 125 были из Абхазии. Его членами были: Д. Гулия, С. Басария, В. Кукба, А. Меерович, В. Стражев и др. Членами Совета были: Н. Лакоба, С. Чанба, Д. Алания, Н. Акиртава, С. Картозия, А. Меерович, Г. Фальборк и другие.

До начала 1928 г. музей принадлежал АБНО. Вся многогранная научная деятельность сотрудников АБНО сопровождалась сбором вещей и документов, которые сосредотачивались в музее.

Организацию музея поручили члену АБНО и его председателю Герману Барачу, который был ихтиологом (окончил Московский университет в 1903 году).

К началу 1930-х годов в музее накопилось столько музейных предметов, что их экспозиция уже была способна представить почти все стороны развития общества и важнейшие особенности природы Абхазии.

В результате в 1928 г. музей получил статус государственного. В 1931 г. Германа Барача репрессировали как получившего образование в царской России.

В жизни Г. Барача – первого директора Абхазского государственного музея, важное место занимала его научно-исследовательская и собирательская деятельность. Он также непосредственно занимался музейной научной работой: научным описанием, инвентаризацией и систематизацией фондов, созданием экспозиций. Г.Барач был участником I Музейного съезда, состоявшегося в Москве в 1931 г. По возвращении он занялся структурой музея и представил план его реорганизации.

На 1 января 1931 г. он был таким:

1. Вводный отдел;

а) раздел природы и естественных производительных сил;

Отделы: 2. Геологический;

3. Зоологический;

4. Гербарий;

5. Лесной

6. Табаководство

б) раздел гуманитарного краеведения:

Отделы: 1.Этнографический;

2. Историко-археологический (подотдел. нумизматика);

3. Историко-революционный;

в) вспомогательные: 1. Библиотека;

2) лаборатория (биологическая);

3. Препаровочная мастерская.

Фонды музея в 1931 г. насчитывали 26 609 музейных предметов. Однако подосланный органами НКВД Сыркин, обвинил Г. Барача в недопущении реорганизации музея по мотивам его реакционности. После ареста Г.Барача он занял его должность, но через 3 месяца был вынужден покинуть музей по неизвестным нам причинам.

Цели и задачи музея на теоретическом уровне разрабатывал и Ф. Ашибоков – директор музея после Сыркина, в 1932-1933 годах.

По его статье, напечатанной в газете «Советская Абхазия» (№143, 22.06, 1932 г. ), «Абхазский музей краеведения на переломе» видно, что он хотел перестроить музей на основании решений 1-го Музейного съезда СССР.

Вопрос стоял о том, чтобы изменить старые принципы показа музейных экспонатов (так называемый «вещизм» с его развлекательной задачей) и поставить их на службу пропаганде пролетарских идей и социалистического строительства. Вместе с тем были определены задачи и типы краеведческих музеев как центра активного изучения местного края.

Тем самым Ф. Ашибоков с еще большей энергией пытался продолжить дело Г. Барача. Однако и ему в связи с уходом из музея по неизвестным нам причинам не суждено было осуществить намеченные планы

В 1934-1938 годы директором музея работал краевед Иосиф Адзинба. Он был репрессирован в 1938 году. В 1937 г. были репрессированы сотрудники музея – историки С. Ашхацава и З. Агрба. На должность заведующего историческим отделом быд назначен Н. Герия.

В 1940-е и 1950-е годы в музее проводилась научная работа. Однако ни в одной статье нет упоминания об абхазском народе. История Абхазии была представлена как часть общегрузинской. И, кстати, грузинские историки и некоторые их абхазские пособники и по сей день продолжают в таком духе освещать историю Абхазии.

В этих условиях о качестве научной работы в музее вряд ли приходится говорить.

С началом 1950-х годов, казалось бы, обстановка в Абхазии должна была поменяться. Однако при пособничестве тайных абхазских грузинофилов многие запреты, связанные с изучением истории и географии Абхазии, восстановлением топонимики и т. д., оставались в силе.

К сожалению, в музее были руководители, руководствовавшиеся личной выгодой. Они продавали и перепродавали музейные ценности, переписывали главные инвентарные книги, продавали ценнейшие фондовые музейные предметы. Началось это в 1940 году. Тогда же была ликвидирована предыдущая инвентарная книга. Мы не можем сказать, сколько предметов было зафиксировано в ней, сколько из них попало в новую книгу, но можно не сомневаться в одном – это было сделано, чтобы присвоить предметы, имевшие историческую ценность.

В 1956 г. в канцелярии музея был устроен пожар, где якобы сгорела инвентарная книга, заведенная в 1940 году. Но, что интересно, в следующую новую книгу попали предметы со старыми номерами. Видимо, и это было сделано с целью присвоения ценных музейных предметов. В фондах появилась еще одна Главная инвентарная книга, отдельно для фотографии. В этом случае полностью нарушается принцип хронологической последовательности в регистрации предметов. Ибо по правилам музееведения все предметы, попадающие в музей, должны быть записаны в Главную инвентарную книгу с сохранением последовательности нумерации. В данном случае фотографии имеют номера в другой последовательности, что не допускается в музейной практике.

(Окончание в следующем номере)

Тач ГИЦБА, зам. директора Абхазского государственного музея по науке

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: обществоАвтор: Тач ГИЦБА, зам. директора Абхазского государственного музея по науке