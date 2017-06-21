ВЗРЫВ В ЦЕНТРЕ СУХУМА

19 июня 2017 года, примерно в 21.15, в городе Сухуме, во дворе 5-этажного многоквартирного дома №3, расположенного по улице Калмыкова, был осуществлен подрыв взрывного устройства неустановленного образца. Оно было заложено преступником в цокольной части дома со стороны подъезда №2.

Подрыв взрывного устройства, по предварительным результатам осмотра места происшествия, был произведен дистанционно, сообщили Sputnik в пресс-службе Генпрокуратуры Абхазии. «В конструкцию взрывного устройства входили поражающие элементы в виде металлических подшипников, неустановленное взрывчатое вещество, изоляционная лента», – отмечается в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, в результате подрыва пострадал Руслан Аргун, 1974 года рождения, который получил множественные осколочные ранения. «Ему проведена хирургическая операция в Республиканской больнице, ампутирована левая нога до предела верхней части голени, правая нога с переломами. Общее состояние пострадавшего стабильно тяжелое, он находится в палате интенсивной терапии», – отмечает ведомство.

По данному факту прокуратурой Сухума возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных рядом статей УК Абхазии (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, и незаконное приобретение взрывчатых веществ).

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс