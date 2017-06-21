ПАРЛАМЕНТ ОСУЖДАЕТ И БЕРЕТ НА КОНТРОЛЬ

Народное Собрание – Парламент РА провел 19 июня внеочередное заседание сессии, на котором были рассмотрены тяжкие преступления, совершенные в последние дни в Абхазии. Открывая заседание, Спикер Парламента В.Кварчия рассказал о том, какую справедливую реакцию в обществе вызвали эти преступления – изнасилование несовершеннолетней Джгамазия Лианы и убийство её старшей сестры Джгамазия Анжелы. Спикер также рассказал, что в первой половине дня 19 августа парламентарии приняли большую группу женщин, среди которых были и члены семьи Джгамазия. Женщины оставили свое Обращение к народным избранникам. Спикер зачитал на заседании сессии это Обращение:

«Уважаемые депутаты Народного Собрания! В последнее время в стране стали происходить необратимые события, которые могут серьёзно пошатнуть как репутацию, так и демократические устои молодого Абхазского государства.

Общество озабочено неоднократными посягательствами на жизнь и участившимися случаями самосуда: убийство Квициния – Ажиба, Акаба – Зантария, Халваш – Смыр… А недавние события – надругательство над несовершеннолетней девочкой и убийство дочери отцом – буквально повергли общество в состояние шока. Череда этих событий позволяет нам сомневаться в объективных действиях правоохранительных органов и властных структур, которые своим бездействием создали атмосферу недоверия. Безнаказанность преступников достигла уровня, который угрожает разрушением нашей государственности. Если изнасилование несовершеннолетней и убийство её старшей сестры также останутся безнаказанными, процесс разложения нашего общества станет уже необратимым.

Мы просим, чтобы Народное Собрание следило за ведением всех дел в правовом русле, создало комиссию с участием представителей общественности для жесткого контроля над расследованиями и обеспечило регулярное информирование общественности о ходе работы по решению этих вопросов».

Спикер добавил, что народные избранники также обеспокоены тяжестью этих совершенных преступлений, поэтому они подготовили два документа – Заявление и Постановление.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА