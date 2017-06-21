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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА
Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:
1. Принять Заявление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (прилагается).
2. Поручить Комитету по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия совместно с представителями общественности осуществлять парламентский контроль за ходом расследования уголовных дел по факту изнасилования несовершеннолетней Джгамазия Лианы и убийства её старшей сестры Джгамазия Анжелы, имеющих широкий общественный резонанс.
3. Комитету по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия регулярно информировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия и общественность о ходе расследования данных уголовных дел.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия
г. Сухум, 19 июня 2017 года
Номер: 64
Выпуск: 3525
Рубрика: политика
Автор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия