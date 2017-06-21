ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ – ПАРЛАМЕНТА РА

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия постановляет:

1. Принять Заявление Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия (прилагается).

2. Поручить Комитету по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия совместно с представителями общественности осуществлять парламентский контроль за ходом расследования уголовных дел по факту изнасилования несовершеннолетней Джгамазия Лианы и убийства её старшей сестры Джгамазия Анжелы, имеющих широкий общественный резонанс.

3. Комитету по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия регулярно информировать Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия и общественность о ходе расследования данных уголовных дел.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

г. Сухум, 19 июня 2017 года

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: политикаАвтор: В. КВАРЧИЯ, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия