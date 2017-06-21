ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ

Прокуратурой Сухумского района возбуждены уголовные дела в отношении Джапуа Астамура Северьяновича, 1981 г.р., подозреваемого в изнасиловании, совершенном с угрозой убийства, 13-летней девочки Джгамазия Л.Р., произошедшем 13 июня 2017 года в селе Нижняя Эшера, и Джгамазия Роберта Гулиевича, 1973 г. р., подозреваемого в убийстве ее старшей сестры, своей дочери Джгамазия А. Р., совершенном 17 июня 2017 года в селе Баслата.

Джапуа А. С. 17 июня 2017 г. сдался сотрудникам Службы государственной безопасности, Джгамазия Р. Г. скрывается.

Данные тяжкие преступления вызвали справедливый широкий резонанс в общественных кругах, социальных сетях и средствах массовой информации.

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия также решительно осуждает совершенные гнусные преступления и примет все необходимые меры в рамках имеющихся законодательных и контрольных полномочий в целях полного и всестороннего расследования двух связанных уголовных дел.

Комитету Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия по обороне и национальной безопасности поручено контролировать расследование указанных уголовных дел и регулярно информировать Парламент и общественность страны.

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс