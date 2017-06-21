РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «НИКОМУ ПОЩАДЫ НЕ БУДЕТ»

Расширенное совещание с личным составом ГАИ МВД РА

Недавно руководством МВД РА были приняты меры по недопущению превышений служебных полномочий сотрудниками постов ГАИ во время выявления и фиксирования нарушителей Правил дорожного движения. В частности, было запрещено останавливать автомашины с российскими номерами для досмотра, если их водители не нарушили Правила дорожного движения. Это вызвало недовольство со стороны личного состава подразделений ГАИ, и ряд сотрудников написали рапорты об увольнении. В связи с этой ситуацией Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел расширенное совещание с личным составом ГАИ МВД РА, на котором присутствовали также руководители силовых ведомств.

Комментируя ранее произошедшие резонансные преступления в республике, глава государства подчеркнул:

– Ни для кого никакой пощады не будет. Такие преступления не укрываются. У каждого из нас есть дети, поступать так никому не дозволено, кто бы кого ни прикрывал. Процесс будет открытым, чтобы все знали, как он проходит, и чтобы ни у кого не возникало мыслей, что кто-то кого-то пытается защитить. Есть преступление, и преступление должно быть расследовано объективно и законно.

Давая оценку деятельности ГАИ, Президент напомнил, что не один раз он предупреждал руководство ГАИ не останавливать людей, въезжающих на машинах в Абхазию, если ими не было совершено правонарушение.

– Оставьте людей в покое, – сказал Рауль Хаджимба. – Кому-то это стало непонятно или делают вид, что не понимают.

Обращаясь к сотрудникам ГАИ, которые подали заявления об уходе, глава государства возмущённо сказал:

– Это вы будете бастовать и требовать, чтобы вам позволили дальше продолжать обдирать людей? Вам не позволят это делать! Вы – герои You Tube, а не своего дела. Да, у вас не совсем большая заработная плата. Вы можете написать заявление и уходить, если она вас не устраивает. Но совершать противоправные действия на дорогах, пользуясь служебным положение, вам не дозволено! Такой работой вы способствуете тому, чтобы туристы не приезжали в нашу страну.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия также отметил сокращение потока туристического автотранспорта в страну, причиной которого стало недобросовестное отношение сотрудников ГАИ к своим служебным обязанностям.

– Все, кто написал заявление, будут уволены, – решительно заявил глава МВД. – Их заработную плату перенаправят на выплаты другим сотрудникам, которые хотят и умеют работать. В течение одной недели в обязательном порядке мы проведем аттестацию всего личного состава ГАИ. Мне не верится, что люди, написавшие заявления об уходе, компетентны в своей работе. В ГАИ должны работать подготовленные сотрудники. Нам предстоит подумать и о реформе этой структуры. Таким образом решать свои материальные проблемы мы никому не разрешим. Как на охоту выходят некоторые сотрудники ГАИ на трассу, особенно в Рицинском заповеднике. В моём приказе чётко прописано, что если на машину отдыхающих нет ориентировки, не трогать её. Сегодня мы имеем очередную провокацию против ГАИ. И если этот инцидент был кем-то спровоцирован, то заявляю, что сделать объектом шантажа МВД Абхазии мы никому не позволим!

Глава МВД сообщил собравшимся, что до конца месяца все посты ГАИ будут оснащены камерами видеонаблюдения, и в дальнейшем будет проведена материально-техническое оснащение всех постов.

Подводя итоги заседания, Рауль Хаджимба заявил, что спрос с сотрудников ГАИ будет очень жестким.

– Ставлю задачу министру – решить кадровый вопрос. Некоторые ответственные лица, видимо, плохо понимают поставленные перед ними задачи. От Генеральной прокуратуры и СГБ требую в кратчайшие сроки провести соответствующие мероприятия и разобраться в инциденте. Пока не будут привлечены к ответственности сотрудники ГАИ за вымогательство, дело не сдвинется с места. Некоторые сотрудники больше коррумпированы, чем те, на которых нет формы. Не надо здесь искать политическую подоплёку. Это просто неуёмная жадность. Никому пощады не будет.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 64Выпуск: 3525Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ