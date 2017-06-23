ФЕСТИВАЛЬ «БЕЗ ГРАНИЦ» ПРОХОДИТ В ГАГРЕ

Лето дает прекрасную возможность совместить отдых и проведение каких-либо мероприятий. Именно с этой целью уже всем полюбившийся международный фестиваль-конкурс детского и юношеского национального творчества «Без границ» в этом сезоне проходит на территории Абхазии, а именно в доме отдыха «Солнечный» Гагрского района. В рамках фестиваля планируется два заезда – с 7 по 19 июня и с 19 по 1 июля. Участники фестиваля, а это коллективы из различных регионов России, в том числе и из отдаленных уголков, будут размещены в доме отдыха «Солнечный», в летнем пансионате с тем же названием, а также в пансионатах «Багрипш» и «Холодная речка». Необходимо отметить, что все эти здравницы расположены в сосновом лесу на склоне Гагрского хребта. Место уникально тем, что его непосредственная близость к морю способствует оздоровлению организма человека. Так что участникам фестиваля больше чем повезло.

Что касается самого фестиваля-конкурса «Без границ», то к участию в нем приглашаются творческие коллективы и индивидуальные исполнители, представляющие традиционную национальную культуру народов и народностей, проживающих на территории бывшего Советского Союза. Коллективы и сольные исполнители из Абхазии, конечно же, тоже непременные участники. Конкурсы в рамках фестиваля проводятся по различным номинациям. Первый этап конкурса уже прошел. По его итогам в номинации «народный танец» младшая группа Гагрского хореографического ансамбля «Афыртын» под руководством заслуженного артиста РА Льва Кецба стала обладательницей Гран-при. Юные танцоры исполнили два зажигательных номера – «Абхазский перепляс» и «Даргинский танец». Детей готовили хореографы Мурат Крия и Аляс Барциц.

Фестиваль-конкурс «Без границ» организован при поддержке отдела культуры Администрации Гагрского района, Сухумского музыкального училища, межотраслевого объединенного комитета по наградам города Санкт-Петербурга, Государственного русского академического оркестра имени В.В. Андреева города Санкт- Петербурга.

Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА» по Гагрскому району

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: обществоАвтор: Мадина ТАРБА, собкор газеты «РА»