Р Е Ц Е Н З И Я

на капитальное исследование академика АНА В. Е. Кварчия «Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа, или о языке и истории абхазов и абазин» (Сухум, 2015)

(Продолжение. Начало в № 64)

Это недоразумение было вызвано следующим обстоятельством. Некогда, еще в 1959 г., З. В. Анчабадзе по известным причинам вынужден был заимствовать не без умысла сфабрикованную грузинскими историками ошибочную версию о том, что в 978 г. правитель Тао-Кларджети Давид Куропалат, воспользовавшись ослаблением Абхазского царства, сумел возвести на трон Абхазского царства своего воспитанника Баграта III, котoрый якобы возглавил созданное в 80-х годах X в. объединенное Грузинское царство, куда, мол, вошло и упраздненное Абхазское царство. Этот надуманный сюжет у З. В. Анчабадзе заимствовали Г. А. Амичба, М. М. Гунба, Ю. Н. Воронов и др. Между тем позже, в 1973 г., академик Г. А. Меликишвили блестяще доказал, что не Давид Куропалат, а влиятельная верхушка Абхазского царства возвела законного наследника своей династии Леонидов Баграта III на царский трон своего государства для того, чтобы мирным путем еще больше расширить собственные владения.

Судя по всему, Ю. Н. Воронов еще не был знаком с вышеупомянутым трудом Г. А. Меликишвили, когда задолго до войны, опираясь на мнение З. В. Анчабадзе, писал: «В 978 году при содействии… Давида Куропалата Феодосий был свергнут... Баграт (III.– А.П.) был провозглашен царем Абхазии. Этим актом, как полагают многие исследователи, завершается история Абхазского царства… От «царства абхазов» происходит переход к «царству абхазов и картвелов». Эту выдержку Юрий Николаевич включил и в учебное пособие 1993 г. (История Абхазии. Гудаута, 1993. С. 80). При этом, объясняя значение названия «царство абхазов и картвелов», сам Ю. Воронов в другом месте добавил: «царство абхазов и картвелов», позднее известное как объединенное грузинское царство» (История Абхазии. Гудаута, 1993. С. 90). Поскольку ложный тезис о создании объединенного грузинского царства в конце X в. безраздельно господствовал тогда, Ю. Воронов, по всем данным, решил сделать какой-то шаг вперед в этом вопросе. Поэтому, вводя в свой текст «царство абхазов и картвелов», он хотел сказать, что объединенное Грузинское царство, о котором говорят тбилисские историки, являлось не совсем грузинским, оно по сути было Абхазо-грузинским царством. Этот взгляд Юрия Николаевича для того времени был шагом вперед.

Но Ю. Воронов позже, познакомившись с вышеназванной работой Г. А. Меликишвили, безоговорочно принял справедливый вывод этого академика о том, что не Давид Куропалат, а сами абхазы воцарили Баграта III на трон своего государства. Следовательно, в таком случае абхазы не могли разрушить свою страну руками своего же ставленника Баграта III. Стало быть, Абхазское царство продолжало успешно функционировать под управлением царя абхазов Баграта III, и никакого картвельского или иверского, а тем более грузинского объединенного царства тогда не могло быть. Поэтому Ю. Воронов не замедлил указать в том же учебном пособии 1993 г. следующее: «Использовав феодальный потенциал Картли, правящие круги Абхазского царства… добиваются свержения Феодосия, его трон передают… Баграту и тем… добившись мирным путем того, чего не смогли достичь силой» (История Абхазии. Гудаута, 1993. С. 90; Воронов Ю.Н. Труды. Т.4. Сухум, 2014. С. 129).

Но наша академическая историография, к сожалению, не приняла этот справедливый вывод Меликишвили и Воронова. Поэтому в наших учебниках до сих пор повторяется как догма то, что однажды Воронов обронил, хотя последний, как мы убедились выше, давно отказался от этого. И это несмотря на то, что многие абхазские историки разделяют тезис о гегемонной роли абхазской политической элиты в событиях 975 и 978 гг. Например, абхазский историк, кандидат исторических наук Т. Ш. Гицба подчеркивает: «Ведущую роль в политической жизни в Закавказье в VIII – XIII вв. играли только абхазские цари, и никакого другого царства параллельно с Абхазским в пределах современной Грузии не существовало» (Гицба Т. Ш. Страна древних абазгов. Сухум, 2012. С. 64). Другой абхазский историк, кандидат исторических наук И. Ш. Агрба, называя этот антинаучный тезис об упразднении царства абхазов в 978 г. абсурдным, пишет: «Считаем необоснованным и в определенной мере абсурдным связывать завершение функционирования Абхазского царства с воцарением Баграта» (Агрба И. Ш. Абхазское царство и Византия. Сухум, 2011. С. 12).

Ошибочным считает эту же версию и другой абхазский ученый, кандидат исторических наук Ирина Куакуаскир. Неслучайно одна глава ее учебника по истории Абхазии носит название «Абхазское царство VIII – XIII вв.». Один ее параграф назван – «Абхазское царство при Леонидах», а другой – «Абхазское царство при Багратидах». (Куакуаскир И. К. История Абхазии. Сухум, 2010. С. 84).

Еще один абхазский историк, подтверждая мнение вышеупомянутых своих коллег и опираясь на письменные источники, пишет: «Созданное в VIII в. Абхазское царство, просуществовало до середины XIII в.» (Папаскир А. Л. Обезы… Сухум, 2005. С. 236).

А что касается В. Е. Кварчия, то, как указано в рецензируемом его труде, он в корне не согласен с теми искажениями, которые проникли в наши учебники и о которых говорилось выше. По его мнению, «при Баграте II (он же Баграт III) территория Абхазского царства намного увеличилась, как это и предполагала абхазская элита...» (Кварчия В. Е. Из этнической истории абхазского (апсуа//абаза) народа, или о языке и истории абхазов и абазин. Сухум, 2015. С. 469). «…Как свидетельствуют первоисточники, – пишет он, – и прежде всего грузинские, Абхазское царство на рубеже X и XI вв. не только не прекратило свое существование, но и, продолжая свои экспансионистские устремления на восток, еще больше окрепло за счет присоединения к своим владениям ряда земель Центральной и Южной Иверии» (Кварчия В. Е. Указ. соч. С. 471). Развивая эту же мысль, В.Кварчия констатирует: «Следует подчеркнуть, что это стало возможным благодаря успешной реализации плана абхазского двора…». (Кварчия В. Е. Указ. соч. С. 171-172).

В самом деле, как неоднократно подчеркивает Валерий Ермейович, успехи Абхазского царства после X в. привели к тому, что оно стало многонациональной империей (Кварчия В. Е. Указ. соч. С. 546). Однако, несмотря на то что почти ко всем абхазским историкам пришло уже правильное понимание истории Абхазского царства, наша академическая историография, которая создает учебники, мягко говоря, закрывает глаза на эту грубейшую ошибку. Ныне действующий школьный учебник по истории Абхазии (его используют и студенты) трижды издан – в 2006, 2007 и 2015 гг. Но ни в одном издании этот вопиющий вопрос не решается, если не говорить о том, что в третьем издании существование Абхазского царства продлено лишь до 80-х гг. XI столетия. (История Абхазии. – Сухум. 2015. С. 164). Дело, однако, в том, что автор этой сомнительной даты не сообщает, и нам не известны какие-либо события или процессы, которые могли бы прервать существование Абхазского царства ни в конце XI в., ни в XII столетии. Поэтому приходится считать, что указанная в учебнике верхняя хронологическая дата существования Абхазского царства выдумана.

И самое удивительное, что, говоря о периодизации мифического «царства абхазов и картлийцев», которое якобы было создано в 80-х годах XI в., составитель учебника сообщает: «В письменных источниках это царство продолжало называться Абхазским царством до середины XIII в.» (История Абхазии. Сухум, 2015. С. 164).

Парадокс в данном случае в том, что нечто подобное уже было. В частности, П. Ингороква некогда писал, что абхазы, которые, согласно письменным источникам, до XVII столетия проживали в Абхазии, не были этническими абхазами, а были грузинскими племенами. А теперь, повторяя «методику» Ингороквы, наш учебник внушает читателям, что Абхазское царство средневековых источников не было Абхазским царством, оно было объединенным грузинским царством, хотя оно здесь в завуалированной форме названо «царством абхазов и картлийцев».

Итак, из всего сказанного, на наш взгляд, неизбежно вытекает, что интересующий нас вопрос (определение верхней хронологической даты существования Абхазского царства) обоснованно решен в фундаментальном исследовании В. Е. Кварчия «Из этнической истории абхазского… народа…», в котором автор убедительно показал, что «С VII в. (абхазы. – А.П.) консолидируются в один раннефеодальный народ, создают в VIII в. свое национальное государство, распространяют свое влияние в XII – XIII вв. на все Закавказье. (Кварчия В. Е. Указ. соч. С. 548). Уточняя этапы развития этого государства, Валерий Ермейович продолжает: «В X – XI вв. происходит перерастание Царства абхазов в многонациональное абхазское государство – в абхазскую империю. В XII в. при Давиде IV Абхазское царство становится единственным независимым и могучим государством на всем Кавказе. Наивысшего своего расцвета оно достигает при царице Тамаре на рубеже XII – XIII вв.» (Кварчия В. Е. Указ. соч. С. 546).

В заключение подчеркну, что основные положения этой уникальной книги не только абхазоведа и кавказоведа, но и востоковеда В. Е. Кварчия необходимо вводить в учебный процесс как можно быстрее. Поскольку, что уж греха таить, с учебниками по истории Абхазии, как отмечено выше, далеко не все благополучно.

Алексей ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: обществоАвтор: Алексей ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ