ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РА

В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия обратили внимание на ряд заявлений министра иностранных дел Литвы, сделанных в ходе его визита в Грузию. В частности, министр посетил зону, прилегающую к грузино-абхазской государственной границе, где выступил с призывом продолжить политику непризнания и изоляции Абхазии, а также обвинил российские власти в аннексии.

На протяжении многих лет абхазская сторона сталкивается с полным отсутствием объективных оценок со стороны официальных представителей западных стран, делающих различные комментарии относительно грузино-абхазского вооруженного конфликта и его последствий.

В этом свете позиция министра иностранных дел Литвы не является неожиданной, а лишь служит дополнительным и очевидным подтверждением абсолютно ангажированной политики стран Запада, направленной на безоговорочную поддержку любых, даже самых ужасающих действий грузинского руководства. Хотелось бы напомнить господину министру о том, что Литва является одной из стран Евросоюза, активно участвовавших в процессе модернизации грузинской армии, передавая различные виды вооружений и тем самым поощряя реваншистские настроения грузинского руководства в отношении Абхазии и Южной Осетии.

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс