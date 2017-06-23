ДЕНЬ И НОЧЬ БИБЛИОТЕКИ

Праздником для работников библиотечного дела и читателей стало открытие Национальной библиотеки имени И. Папаскир, состоявшееся 1 июня в Сухуме. К этому событию пришлось идти долго. Капитальный ремонт здания проводился с августа 2012 года по сентябрь 2015-го, затем велась работа по организации и расстановке книг библиотечного фонда. И вот свершилось. Поздравив всех с открытием библиотеки, ее директор Борис Чолария сказал, что коллектив прошел сложный путь по возрождению библиотечного дела страны, значительно пострадавшего во время грузино-абхазской войны. Сегодня работники библиотеки могут спокойно и с полной отдачей работать в реконструированном здании, оснащенном современным оборудованием. Глава государства Рауль Хаджимба, присутствовавший на открытии, отметил, что Национальная библиотека имени Ивана Папаскир – это очаг культуры, играющий важную роль в духовной жизни народа. «Колоссальный урон был нанесен библиотеке в годы Отечественной войны народа Абхазии, – сказал он, – когда грузинские войска пытались стереть любое упоминание о культуре и истории Абхазии. В мирное время работу удалось восстановить с большим трудом.

Сегодня у библиотеки есть все, чтобы стать одним из главных центров культурной жизни, интересным, в первую очередь для молодежи».

Поздравил всех с торжественным открытием Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Семен Григорьев. Он подчеркнул, что в любой стране библиотека является основой культурного суверенитета любого государства и, исходя из этого, руководство и Абхазии, и России всегда придавало особое значение тому, чтобы библиотека была реконструирована и превратилась в современное культурное учреждение республики. С.Григорьев отметил, что теперь благодаря высоким технологиям библиотека Абхазии будет связана со всеми библиотеками и книгохранилищами мира. Дипломат выразил уверенность, что «открытие библиотеки укрепит и расширит культурное взаимодействие между Абхазией и Россией». Он подчеркнул, что «это большой праздник не только для читателей, но и для всех, кто болеет за наши двусторонние отношения».

После торжественной церемонии официального открытия в тот же день состоялась научно-практическая конференция «Национальная библиотека: история, современность, перспективы развития» с участием гостей из российских библиотечных учреждений Санкт-Петербурга, Москвы. Она была полезной в качестве обмена опытом и необходимой информацией.

Затем в рамках акции «Библионочь» прошли творческие встречи с молодыми поэтами и маститыми писателями, в одной из которых принял участие и сотрудник газеты «РА» армянский поэт, главный редактор газеты «Амшен» Артавазд Сарецян.

Жизнь библиотеки продолжается.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Р. S. По словам директора библиотеки Б. Чолария, после капитального ремонта здания библиотеки ее сотрудники долгое время занимались организацией библиотечного фонда. За последние полтора года очистили и отреставрировали 331 тысячу книг. Из 150 тысяч экземпляров периодических изданий библиотеки 117 тысяч оцифровано и помещено в электронный каталог. В настоящее время в библиотеке функционируют отраслевые фонды, читальные залы, отделы: периодики, краеведения, абонентский отдел, фонды хранения, электронная библиотека. «Мы сохраним то наследие, что осталось, и, конечно, будем создавать новые книжные коллекции», – подчеркнул Б. Чолария.

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ