НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России в Абхазии за нарушение Государственной границы при переходе из Грузии в Республику Абхазия в районе населенного пункта Пичора Галского района были задержаны двое граждан Ирана – Колбуабади Али Сафарали и Нагафпоур Париса Али. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ в РА.

В сообщении отмечается, что в ходе проведения первичных проверочных мероприятий были подтверждены личности задержанных граждан, которые направлялись в Республику Абхазия с туристическими целями.

Для принятия дальнейших процессуальных решений данные лица переданы установленным порядком компетентным органам Республики Абхазия. Задержанные на абхазо-грузинской границе граждане Ирана выдворены с территории Республики Абхазия.

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Пограничное управление ФСБ России в Абхазии