УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Цахнакия Тамазу Мурмановичу, Гургулия Аполлону Алмасхановичу.

За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоить почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» Пачулия Джульетте Бочиевне – начальнику Управления медстатистики Министерства здравоохранения Республики Абхазия; Цвижба Венере Чичиковне – начальнику Управления кадров Министерства здравоохранения Республики Абхазия.

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА