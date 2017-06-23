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23.06.2017

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РА

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный врач Республики Абхазия» Цахнакия Тамазу Мурмановичу, Гургулия Аполлону Алмасхановичу.

За многолетнюю и добросовестную работу в системе здравоохранения присвоить почетное звание «Заслуженный медицинский работник Республики Абхазия» Пачулия Джульетте Бочиевне – начальнику Управления медстатистики Министерства здравоохранения Республики Абхазия; Цвижба Венере Чичиковне – начальнику Управления кадров Министерства здравоохранения Республики Абхазия.


Номер:  65
Выпуск:  3526
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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