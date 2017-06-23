ЮБИЛЕЙ

Президент РА Р. Хаджимба поздравил редакцию и читателей журнала «Амцабз» с 60-летним юбилеем.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемая Инна Николаевна Хашба!

Уважаемая редакция детского журнала «Амцабз»!

Уважаемые юные читатели!

Поздравляю вас с 60-летием известного детского журнала «Амцабз», который является одним из национальных печатных изданий, развивающих красоту абхазского художественного слова и богатую литературную речь среди маленьких читателей. «Амцабз» – это источник знаний, воспитывающий в подрастающем поколении нашу высокую духовную культуру.

Наши известные ученые и писатели не раз отмечали неимоверный труд основоположника абхазской литературы, народного поэта Абхазии Дмитрия Гулиа в тяжелое время для того, чтобы данный журнал смог выйти в свет, просвещать и радовать своих читателей.

В журнале «Амцабз» многие наши классики делали первые шаги в прекрасный мир литературного искусства.

И на сегодняшний день произведения, иллюстрации, корреспонденции, содержащиеся в журнале, вызывают большой читательский интерес среди подрастающего поколения.

Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих свершений, благополучия!»

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА