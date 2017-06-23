ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Россия – Абхазия

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел встречу с председателем Совета реестровых казачьих войск Российской Федерации, заместителем главы Администрации (губернатора) Краснодарского края генералом Николаем Долудой.

«Я рад Вас приветствовать. В самые худшие времена для Абхазии с нами был народ Краснодарского края, жители Кубани. Они создали многие возможности, связанные с решением той сложной ситуации, которая складывалась в период войны и послевоенное время. Наш народ хорошо помнит те отношения. Многие представители казачества России, Юга России, которые тогда вступили в добровольческое движение, встали рядом с нами. Они предпринимали усилия, которые позволяли Абхазии выстоять. Самые лучшие пожелания народу Кубани», – сказал Президент.

Николай Долуда поблагодарил Президента за добрые слова в адрес жителей Краснодарского края и выразил уверенность в том, что состоится конструктивный диалог по вопросам дальнейшего взаимодействия руководства Абхазии с руководством Кубанского казачьего войска по развитию Сухумского особого казачьего отдела как структурного подразделения Кубанского казачьего войска.

«Это единственное войско на территории Российской Федерации, несущее все виды государственной службы, которая определена федеральным законодательством нашей страны. Безусловно, для нас очень важны те задачи, которые стоят перед Сухумским казачьим отделом, то, как они выполняются, как решаются. Это наша общая задача, и думаю, что у нас получится хороший конструктивный диалог», – сказал Николай Долуда.

Рауль Хаджимба выразил надежду, что у главы Краснодарского края будет возможность посетить Абхазию. По словам Николая Долуды, губернатор Краснодарского края в ближайшее время планирует посетить республику.

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА