ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА РА

Первое полноценное заседание сессии Народного Собрания – Парламента РА состоялось 21 июня.

Из 35 избранных депутатов присутствовали на заседании 32, и активность их была достаточно высокой. Правда, создалось впечатление, что не все еще хорошо усвоили регламент и законы, регулирующие деятельность народных избранников. Этика поведения и взаимоотношения у отдельных депутатов также оставляют желать лучшего. Жаль, что первые впечатления оказались именно такими. Это не только мои впечатления, но и других коллег-журналистов, которые знакомы с работой депутатов многих предыдущих созывов. Остается надеяться, что новые депутаты притрутся друг к другу и научатся соблюдать и субординацию, и проявлять уважение к своим коллегам, более серьезно и ответственно начнут работать в одной из трёх ветвей власти, призванной создавать законы, по которым жить нам всем, решать и разруливать порой судьбоносные проблемы, возникающие в обществе и в целом в стране.

Кого и сколько посылать в Москву?

В соответствии с повесткой дня, парламентарии должны были решить немало организационных вопросов – избрать судей разных инстанций. Но Спикер В.Кварчия предложил их исключить, так как на заседании сессии не смог присутствовать представитель Президента РА в Парламенте Д.Шамба. Были отложены еще два вопроса.

Забегая вперед, скажу, что еще два вопроса не были приняты, так как не набрали нужного количества голосов. Это постановления о создании постоянно действующих комиссий по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента РА с Советом Федерации Федерального Собрания РФ и с Государственной Думой РФ. Камнем преткновения стал вопрос о количестве членов комиссий: почему девять, а не меньше – например, пять, а также вопрос о том, почему одни и те же депутаты участвуют в обеих комиссиях. И объяснения Спикера о том, что такая практика существовала и раньше, что посылать по две группы в Москву в командировки накладно для парламентского бюджета, не возымели действия. Возражающие говорили, что молодые депутаты должны ездить к российским коллегам – опытным и интересным личностям, учиться у них и т.д. И вопрос «прокатили».

От парламентариев нового созыва

Депутаты приняли постановления о введении в Национальный банковский совет представителей нового созыва Парламента – Натали Смыр и Батала Айба, а также о введении в Квалификационную комиссию при палате адвокатов Республики Абхазия Лашу Ашуба. И избрали от Парламента Каху Пертая в Квалификационную коллегию судей РА.

Следующим постановлением депутаты присвоили высший квалификационный класс Председателю Арбитражного суда РА Фатиме Квициния.

Дорожному фонду – больше денег

В третьем и окончательном чтении депутаты рассмотрели исполнение бюджета Дорожного фонда РА за 2016 год. Он «достался» от депутатов прошлого созыва. Вынося ныне этот законопроект на обсуждение, председатель Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр «потребовала» более жесткого контроля при формировании доходной части бюджета. В целом фактические показатели за 2016 год составили 73 748,7 тыс. руб., или 105% от запланированного. Когда после 9 месяцев прошлого года поступление по налогам от реализации горюче-смазочных материалов возросло на 125,4%, Фонд оперативно разработал законопроект о внесении изменений в годовой бюджет, и Парламент его принял. То есть у Фонда стало больше денег. Однако за прошлый год он недополучил налогов от владельцев транспортных средств – выполнение составило 98%.

День Победы и День Независимости

Председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния вынес на обсуждение в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О праздничных и памятных днях в Республике Абхазия». Необходимость изменений, как объяснил И.Гуния, обусловлена тем, что еще 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазской АССР принял «Декларацию о государственном суверенитете» и Постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии». Но почему-то 30 сентября называем Днем Победы и Независимости, и это не совсем оправдано. Поэтому именно 25 августа отныне будет считаться Днем Независимости. А Днем Победы, естественно, является 30 сентября, когда в 1993 году была завершена война с грузинским агрессором и подтверждена наша окончательная независимость. 30 сентября и будет называться Днем Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Оба дня – 25 августа и 30 сентября – являются праздничными и нерабочими. Так что нам прибавился еще один день ко всем нашим праздникам. Интересно и то, что за Днем Независимости РА сразу следует День признания нашей Независимости Российской Федерацией – 26 августа, который также является нерабочим днём.

Контроль за наркотиками

Парламент создал из числа депутатов комиссию по контролю ситуации с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в нашей стране. «Наркотики – одно из страшных орудий убийства, это наш враг. Дать достойный отпор и победить – наша задача», – отметили на заседании. Следующая задача – лечение наркоманов.

Вот как все это сделать, какими методами – вопрос открытый. Хотя если не предпринять радикальных мер, будущее нашей молодежи и нашей страны окажется безрадостным.

А бренды – чьи?

И в заключение заседания депутаты утвердили перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. Как и раньше при других созывах, от депутатов прозвучали обвинения в адрес тех, кто готовит документы по объектам: почему нет полной картины, почему поздно присылают на изучение и т.д. Обвинения остались без ответов…

Среди приватизируемых ныне объектов такие крупные, как комплекс санатория «Амра-Интернешнл» в Гагре, комплекс санатория «Нарт» в Цандрыпше, винзавод в Гудауте (он не получил вначале необходимого количества голосов, чтобы быть приватизированным, потому что во время голосования многие депутаты отсутствовали – вышли, видимо, передохнуть, но потом проголосовали единым пакетом за все объекты), комплекс бывшего госпред-приятия «Сухумский винзавод», ныне арендного предприятия «Вина и воды Абхазии». При обсуждении вопроса приватизации последнего объекта депутат Батал Табагуа поинтересовался: «Как обстоит дело с государственными брендами? После продажи бренды переходят частнику или остаются у государства? Ведь бренды также имеют цену, как и имущество!» (В советское время, как отмечали и другие депутаты, абхазские вина были хорошо раскрученными брендами). На это Ника Ачба, арендатор предприятия, ответил, что государственных брендов на выпускаемые вина не существует с 1992 года, так как предприятие находится в аренде, бренды принадлежат компании, и выкуп имущества, находящегося в аренде, никак не влияет на бренды. И что они вообще молодцы, потому что если бы не они, вложившие большие средства после войны в развитие завода и в раскрутку бренда и его регистрацию, сегодня ни одной бутылки абхазских вин невозможно было бы вывозить за границу через Псоу. В РФ этот бренд многие хотели бы зафиксировать за собой.

Нику Ачба поддержал депутат Валерий Агрба, напомнивший печальный пример с абхазской аджикой. Грузия, опередив нас, зафиксировала за собой бренд аджики, и теперь Абхазия не может свою аджику вывозить за границу.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА