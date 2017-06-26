МАКСИМ БАРГАНДЖИА И ЕГО КНИГА «ТАМЫШ И ТАМЫШЦЫ»

Все, что человек делает, остается в памяти его близких, друзей, знакомых. Его дела показывают его суть, говорят о том, какой он, «как он дышит». И если это память добрая, она – бесконечна. Добрая память – как костер, который собирает вокруг себя, согревает и будет согревать и это, и последующие поколения. Такую добрую память оставил о себе Максим Таевич Барганджиа – общественный деятель, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени, благодаря которому мы получили замечательный подарок – книгу «Тамыш и тамышцы», увидевшую свет в Сухуме в 2011 году.

Вечер памяти автора этой книги Максима Таевича Барганджиа, приуроченный к 80-летию со дня его рождения, состоялся 15 июня в Национальной библиотеке им. И.Г. Папаскир. Сюда в этот день пришли его родные, друзья, коллеги, односельчане, пришли вспомнить этого замечательного человека, горячо любившего свое родное село Тамыш и в последние годы своей жизни все свободное от основной работы время посвятившего сбору материалов о людях этого села. Присутствующие почтили минутой молчания память Максима Таевича.

Директор Национальной библиотеки Борис Чолария, который открыл и вел презентацию, отметил, что книга «Тамыш и тамышцы» – это уникальный труд. «В этой книге, – сказал он, – очень интересный материал о жителях села Тамыш, в том числе и выходцах из него, обосновавшихся далеко за пределами Абхазии. Большой патриот своего села, неутомимый собиратель сведений о нем, Максим Таевич включил в свою книгу и уже опубликованные материалы других авторов о Тамыше, об отдельных страницах его истории. Биографии-характеристики людей автор разделил на главы: «Долгожители», «Участники Первой мировой войны», «Жертвы сталинских репрессий», «Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.». В то же время Борис Чолария подчеркнул, что «осталось большое количество рукописных и архивных документов, не вошедших в книгу. И если мы сумеем организовать второе, более полное издание, то это будет очень хорошим делом», – отметил он.

Каким был Максим Барганджиа, где и как трудился, какой жизненный путь прошел, как работал над своей книгой о родном селе и его жителях, какая книга в итоге вышла для читателей – об этом и другом говорили выступавшие на вечере памяти члены редакционной коллегии книги Юрий Нармания, Валерий Зантария, руководитель Аппарата Кабинета Министров РА Зураб Амаршан, артистка Людмила Куправа, депутат Парламента Аслан Бжаниа, писатель Сергей Чакветадзе, врач-психиатр Константин Ануа, генерал-майор Гарри Купалба, начальник Сухумского троллейбусного управления Юрий Барганджия. А брат автора книги Валерий Барганджиа поделился воспоминаниями о том, как Максим Таевич собирал материалы для книги, несколько раз посещал одну и ту же семью – уточнить информацию, взять фотографии. Складывался образ настоящего патриота своей страны, скромного, ответственного, трудолюбивого.

Максим Таевич Барганджиа (1937–2008) родился в с. Тамыше Очамчырского района. Окончил среднюю школу в родном селе, затем Сухумский педагогический институт им. А.М. Горького, филологический факультет, служил в Советской армии. В разные годы работал в Отапской восьмилетней школе педагогом, завучем, директором, первым секретарем Очамчырского райкома комсомола. С сентября 1996 года он – курсант Высших курсов КГБ СССР в Минске. Завершив учебу, с 1967-го по 1992 гг. служил в органах госбезопасности Абхазии, пройдя путь от оперуполномоченного до начальника районного отдела КГБ. В 1992 году ушел по возрасту на заслуженный отдых, но началась грузино-абхазская война, и он не мог остаться в стороне, являлся заместителем начальника разведывательной группы Министерства обороны РА. После войны Максим Барганджиа работал начальником отдела Службы охраны высших органов государственной власти и должностных лиц Республики Абхазия. С декабря 1999 года по январь 2003 года был заместителем председателя СГБ РА. Он внес весомый вклад в становление службы и совершенствование ее деятельности, награжден многими медалями. Это скупые факты биографии, но за ними целая жизнь человека светлого и неравнодушного.

«Трудно о нем говорить в прошедшем времени. О таких людях, как Максим Таевич нужно рассказывать в школе детям, учить на примере их жизни любви к своей Родине» (Гарри Купалба).

«Максим Таевич болел душой за каждого жителя села Тамыш, умело подмечал талантливых молодых людей и поддерживал их» (Людмила Куправа).

«Максим Барганджиа проделал огромную работу, и мне очень жаль, что ему так и не удалось увидеть свою книгу» (Юрий Нармания).

Под щемящую сердце тихую печальную музыку сменялись на экране страницы этой книги, звучали теплые воспоминания, выражались сожаления о том, что Максим Таевич – Макс, как многие его называли, ушел из жизни, так и не увидев книгу изданной. А мне подумалось: ведь есть в жизни нечто неподвластное нам, невидимое нашим глазам и кто знает, быть может, душа Максима Таевича была в этот день рядом с нами и видела все и осталась довольна. Так хочется в это верить.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ