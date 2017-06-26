МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Молодежная политика должна быть продуманной

Молодежь нашей страны, вернее, большая ее часть, ничем не занята весь летний период. В стране, на мой взгляд, отсутствует взвешенная молодежная политика, да и многое другое. Все это позволяет мне как гражданину Абхазии высказать свои предложения. Считаю, что к решению проблем молодежи должна подключиться власть – Президент, Премьер, руководители министерств и ведомств РА, а также политические партии, наши граждане.

Считаю, что в стране должны чаще организовывать спортивные соревнования – спартакиады республиканского значения по волейболу, баскетболу, гандболу, мини-футболу, легкой атлетике, состязания между всеми школами и т.д.

Также необходимо вернуть в школы олимпиады и сделать их ежегодными праздниками национальной песни и танца Абхазии. При этом надо сделать так, чтобы в них участвовали все ученики. Также считаю, что необходимо приобрести или арендовать специальные автобусы, чтобы не менее двух раз в год по всем школам республики проводить медосмотры, брать анализы для выявления инфекционных заболеваний и причастных к наркотикам ставить на учет. Надо вернуть нашей стране праздник песни и танца, праздник спорта. Это – и волнение родителей, и радость детей, это – и национальная одежда, придающая горделивую осанку танцорам и участникам хорового пения, это – выявление талантов нашей молодежи, это – наши будущие чемпионы и мастера искусств. Такие радостные и необходимые нам события музыкального, танцевального, спортивного праздника привлекут все слои общества, будут способствовать сплочению нации.

Также необходимо в целях борьбы с преступностью и наркоманией создать при МВД РА специальный отдел. Надо продумать размер штрафов и штрафовать тех гостей нашей страны и местных, которые в неподобающем виде, полуодетые, разгуливают по улицам наших городов, заходят в магазины, кафе, рестораны, находящиеся вне пляжной зоны. К примеру, сидящих за рулем автомобилей в одних трусах. В позднее время суток школьникам надо находиться дома, при нарушении этого правила – штрафовать родителей.

Уважаемые сограждане! Это были мои откровенные мысли, переживания, предложения, а также мое законное требование как гражданина Республики Абхазия.

Какой бы сумма ни оказалась

Внутренняя политика РА, считаю я, оставляет желать лучшего. Не один год продолжающийся политический беспредел, разноголосица, отсутствие культуры – политической, поведенческой, словесной и другой, тормозит развитие нашей страны.

Выскажу свои мысли, своё видение решения стоящих перед нами проблем первостепенной важности. Однозначно считаю, что государство и народ Абхазии обязаны оперативно решить проблему ветеранов и инвалидов войны. Нехорошо, когда протез тяжелее самого инвалида, когда ветераны нашей Отечественной войны пользуются «деникинскими» инвалидными колясками и т.д.

Никто не может сказать, что нам это не по силам решить, а потому считаю, что руководство страны должно поручить Минздраву, другим соответствующим органам определить количество инвалидов, нуждающихся в современных легких протезах и самоходных инвалидных колясках, выяснить, как и где можно приобрести этот инвентарь, причем для всех инвалидов. 51% стоимости оплачивает республика, а 49% – возложить на крупные компании, на богатых и состоятельных людей. Думаю, что могут внести свою лепту все граждане нашей страны, кто сколько может. Какой бы эта сумма ни оказалась, это должно быть сделано.

Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского Покровского храма

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: обществоАвтор: Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского Покровского храма