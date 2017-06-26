ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ

Предложение

С наступлением курортного сезона начинается горячая пора для наших энергетиков в городах Гагре и Пицунде. Энергопотребление в этих городах летом существенно возрастает. Сложная ситуация складывается потому, что энергия в эти города подается через всю территорию Абхазии протяженностью более 200 километров. Линия 220 кВ, к которой подключены ещё Очамчырский район и город Сухум, не может передать на такие расстояния необходимую мощность и обеспечить качество энергии. На всем протяжении линии не существует других источников для подпитки в часы пиковых нагрузок.

Наши энергетики совершают подвиг, успевая за растущим энергопотреблением. Строить линию на 500 кВ с большей пропускной способностью слишком дорого.

Как решить проблему? По линии «Кавкасиони» с напряжением 500 кВ энергия подается на юг России. Судя по напряжению, пропускная способность этой линии больше чем линия 220 кВ, которая питает всю Абхазию. Это количество энергии следует подать на Гагру со стороны Сочи, где энергии предостаточно после олимпийских игр. В этом случае Россия получает энергию там, где ее не хватает, а для Абхазии будет решена энергетическая проблема. Здесь выигрывают все.

Отвечу на вопрос, который может возникнуть, касающийся цены на электроэнергию. Цена здесь не важна, поскольку идет обмен товаром. Россия будет получать даже больше энергии, чем будет потреблять Абхазия из России.

Для учета потребления энергии следует поставить счетчик на «Кавкасиони» и второй счетчик на входе в Гагру. Эти незначительные затраты существенно улучшат ситуацию с энергетикой в Абхазии.

При таком решении вопроса наша линия 220 кВ будет питаться с двух сторон. Это приведет к менее напряженной работе линии, снижению тока в два раза, а следовательно, к снижению потерь в линии в четыре раза.

Если такой идеи еще не было, то пусть наши энергетики считают, что сделано рационализаторское предложение.

Р. КАМЛИЯ, доцент АГУ

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: обществоАвтор: Р. КАМЛИЯ, доцент АГУ