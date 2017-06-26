С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ И АБХАЗСКОЙ НАУКЕ

Три юбилея в одном институте

Добрые слова поздравлений, пожеланий счастья, здоровья и новых успехов в научной работе, красивые цветы и научные доклады – все в этот день, 13 июня, было для Лили Ризовны Хагба. Конференц-зал Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа, в котором проходила научно-практическая конференция, посвященная 65-летию со дня ее рождения и 40-летию научно-педагогической деятельности, был переполнен. Коллеги, друзья, близкие, многочисленные ученики пришли порадоваться за Лили Ризовну, поздравить ее. Глубокое уважение к ней, теплое отношение чувствовалось во всех выступлениях, прозвучавших в этот день: и директора Абхазского института, кандидата филологических наук Арды Ашуба, и других ученых.

Доктор филологических наук, профессор Абхазского государственного университета, член-корреспондент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель наук Абхазии, награждена орденом «Ахьдз-Апша» 3-й степени, с 2000 года заведует отделом языка Абхазского института гуманитарных исследований. И главное – просто хороший человек, глубоко любящий свою Родину, родной абхазский язык, поднимающий проблемы, связанные с современным состоянием абхазского языка и его развитием. Лили Ризовна заслужила этот праздник. Все знают ее как глубокого знатока своего дела, самоотверженно служащего науке, очень ответственного человека. С отличием окончив школу в родном селе Ачандаре Гудаутского района, Лили Хагба поступила в Сухумский педагогический институт им. А.М.Горького, на филологический факультет, и как отличник учебы была переведена в Тбилисский государственный университет, специальность «кавказские языки». В разные годы Лили Хагба работала преподавателем русского языка и литературы в Гудаутской абхазской средней школе №1 им. Н.А.Лакоба, лаборантом отдела языка АбИЯЛИ. Закончила аспирантуру Института языкознания АН ГССР и вернулась на работу в АбИЯЛИ, сначала младшим научным сотрудником отдела языка, затем старшим научным сотрудником отдела лексикологии. А после объединения этих отделов в 1999 году стала заведующей. В 1988 году Лили Ризовна защитила кандидатскую диссертацию на тему «Коррелятивные конструкции с обстоятельственными элементами при глаголах абхазского и абазинского языков», а в 2006 году в Кабардино-Балкарском государственном университете защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук на тему «Базовые лингвокультурные концепты в абхазском и абазинском языках. (На материале идиоматики)».

Лили Хагба – автор более 70 научных статей по различным вопросам лексического состава, грамматической структуры абхазского и абазинского языков и трех монографий, а также статей, очерков и книги о добровольцах Северного Кавказа «Их души тают над горами», соавтор работ «Русско-абхазский терминологический словарь», «Абхазское правописание». Прозвучавшие на посвященной Лили Хагба научно-практической конференции научные доклады доктора филологических наук, профессора Леонида Саманба, кандидатов филологических наук Батала Хагуш, Фатимы Кварчелиа, научного сотрудника Адгура Шинкуба, младшего научного сотрудника Агнессы Багателиа, преподавателей кафедры абхазского языка АГУ Астанды Ахуба и Любы Цейба были восприняты с интересом. В заключение торжества Лили Ризовна со свойственной ей теплотой выразила благодарность всем, кто пришел в этот день поздравить ее.

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15 июня в конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований им Д.И.Гулиа АНА праздновали еще два юбилея. Один из них был посвящен 60-летию со дня рождения кандидата исторических наук, этнолога, доцента Абхазского государственного университета, заведующей отделом этнологии Абхазского института Симы Андреевны Дбар, а другой – 70-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Абхазского государственного университета, академика АНА, ведущего научного сотрудника этнологии Абхазского института Теймураза Алиевича Ачугба. Открывший научно-практическую конференцию, посвященную двум юбилярам, директор АбИГИ, кандидат филологических наук Арда Ашуба отметил весомый вклад Симы Дбар и Теймураза Ачугба в науку. «Проведение юбилеев ученых – это всегда радостное событие, – сказал он, – и хорошо, что эта традиция продолжается». Советник Президента по науке и культуре Владимир Зантариа зачитал Указы Президента Рауля Хаджимба о присвоении Симе Андреевне Дбар и Теймуразу Алиевичу Ачугба почетного звания «Заслуженный деятель науки Республики Абхазия». Поздравил ученых и президент Академии наук Абхазии Зураб Аджапуа, отметив значимость их научной деятельности.

Сима Андреевна Дбар родилась 11 июня 1957 года в с. Калдахуаре Гудаутского района. Окончила в родном селе школу, затем в разные годы – Сухумский государственный педагогический институт, исторический факультет, аспирантуру Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая. В 1985 году защитила диссертацию на тему «Обычаи и обряды абхазов, связанные с рождением и воспитанием детей (конец XIX – начало XXвв.)». С 1985 года Сима Дбар является научным сотрудником АбИЯЛИ им Д.И. Гулиа, преподает в АГУ. В 2004–2010 гг. являлась зам. декана исторического факультета АГУ. В настоящее время – зав. отделом АбИГИ. Сима Дбар – автор работ «Обычаи и обряды детского цикла у абхазов (вторая половина XIX – начало XX веков)», «Традиционные родильные обычаи и обряды абхазов и их трансформация в советские годы» и другие.

Теймураз Алиевич Ачугба родился 28 октября 1946 года в с. Феерия Батумского района Аджарской АССР. После окончания средней школы №16 и службы в Советской армии учился на историко-филологическом факультете Батумского педагогического института. Затем в разные годы работал в родном городе: преподавателем истории и обществоведения в среднем профессионально-техническом училище №44, младшим научным сотрудником в Научно-исследовательском институте АН ГССР, старшим научным сотрудником отдела истории и преподавателем истории Древнего мира в педагогическом институте.

С 1989 года Теймураз Ачугба – старший научный сотрудник отдела этнографии Абхазского института языка, литературы, истории (ныне АбИГИ) им. Д.И.Гулиа, затем – зав. отделом энциклопедии, ведущий научный сотрудник отдела этнологии. Параллельно преподает в АГУ политическую историю, а позже – историю Абхазии.

В 1983 году Теймураз Ачугба защитил в Институте истории, археологии и этнографии АН ГССР диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме «Семья и семейный быт в Аджарии».

Теймураз Ачугба – автор более 80 научных работ, в числе которых: «Этническая «революция» в Абхазии», «К обоснованию государственной независимости Абхазии», «Отечественная война Абхазии и «грузинские беженцы» (документы и материалы). Т.1-2, «История Абхазии в датах» и другие.

В 2009 году Теймураз Ачугба защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Этническая история абхазов XIX-XX вв. (Этнополитические и миграционные аспекты)».

Теймураз Ачугба – участник национально-освободительного движения, член правления Народного Форума Абхазии «Айдгылара» (1988 – 1992). Был депутатом 2-го и 3-го созывов Парламента РА (1996-2007). Награжден орденом «Ахьдз-Апша» 3-й степени.

На научно-практической конференции, посвященной двум юбилярам, прозвучали научные доклады кандидата филологических наук Циры Габниа, кандидатов исторических наук Виктора Авидзба, Антонины Хашба, Астанды Хашба, доктора исторических наук, профессора В. Бигуаа (два доклада).

Цветы, поздравления юбилярам и их ответные слова благодарности за проявленное внимание, высокую оценку научной деятельности. 60 лет и 70 лет – по абхазским меркам не так уж и много. Столько еще впереди! И пусть это будет все только хорошее. Покорения новых научных вершин вам, юбиляры!

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ