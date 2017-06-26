СХРОН ОРУЖИЯ В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ

В ходе проведения сотрудниками Службы госбезопасности Республики Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Абхазии совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы, в районе села Сида Галского района обнаружен схрон оружия и боеприпасов.

Как отмечается в сообщении, из схрона изъято: один автомат Калашникова (АК-74) калибра 5.45 мм и боеприпасы к нему; один ручной противотанковый гранатомет (РПГ-26); один пулемет Калашникова (ПКМ); четыре тротиловые шашки; одно гладкоствольное ружье калибра 16 мм и боеприпасы к нему; две самодельные маски для сокрытия лица.

Проводится комплекс оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному схрону.

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс