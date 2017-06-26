ГРУЗИЯ В СВОЕМ АМПЛУА

На 40-м раунде Женевских дискуссий основное внимание традиционно было уделено работе над выработкой совместного заявления о приверженности к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией как основной цели Женевских дискуссий.

Представителями Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Российской Федерации была выражена озабоченность растущей активизацией взаимодействия Грузии и НАТО.

Принятие совместного заявления о приверженности к неприменению силы, проект которого был одобрен всеми участниками Женевских дискуссий в первой рабочей группе, вновь было сорвано из-за неконструктивной и бескомпромиссной позиции грузинской стороны.

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс