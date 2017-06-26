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26.06.2017

ВЫПУСКНИКАМ СВОКУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

В парке Славы прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища. В этом году СВОКУ закончили 8 курсантов. Им были вручены дипломы государственного образца о высшем профессиональном гражданском, а также о среднем военном профессиональном образовании и присвоено офицерское звание – лейтенант. На мероприятии присутствовали офицеры Абхазской армии, солдаты, а также родные и близкие выпускников.


Номер:  66
Выпуск:  3527
Рубрика:  общество
Автор:  Апсныпресс

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