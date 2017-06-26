ВЫПУСКНИКАМ СВОКУ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМЫ

В парке Славы прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Сухумского высшего общевойскового командного училища. В этом году СВОКУ закончили 8 курсантов. Им были вручены дипломы государственного образца о высшем профессиональном гражданском, а также о среднем военном профессиональном образовании и присвоено офицерское звание – лейтенант. На мероприятии присутствовали офицеры Абхазской армии, солдаты, а также родные и близкие выпускников.

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс