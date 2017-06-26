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26.06.2017
Номер: 66
Выпуск: 3527
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с участниками проекта развития лидерского потенциала молодежи Абхазии «Ашьа0а», организованного Государственным комитетом по молодежной политике на территории курортного комплекса «Хипста Ривер – Эко Парк».
В ходе встречи молодые люди задали Президенту вопросы по темам обеспечения безопасности дорожного движения, участия представителей молодежи в политике, возможностей привлечения туристов, налогообложения, развития медицины.
Номер: 66
Выпуск: 3527
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс