МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с участниками проекта развития лидерского потенциала молодежи Абхазии «Ашьа0а», организованного Государственным комитетом по молодежной политике на территории курортного комплекса «Хипста Ривер – Эко Парк».

В ходе встречи молодые люди задали Президенту вопросы по темам обеспечения безопасности дорожного движения, участия представителей молодежи в политике, возможностей привлечения туристов, налогообложения, развития медицины.

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс